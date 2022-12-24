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https://sputnikarabic.ae/20221224/هونغ-كونغ-تعيد-فتح-الحدود-مع-البر-الرئيسي-الصيني-بعد-3-سنوات-من-الإغلاق-1071551846.html
هونغ كونغ تعيد فتح الحدود مع البر الرئيسي الصيني بعد 3 سنوات من الإغلاق
هونغ كونغ تعيد فتح الحدود مع البر الرئيسي الصيني بعد 3 سنوات من الإغلاق
أعلن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، اليوم السبت، عن منحه "الضوء الأخضر" لإعادة فتح الحدود ‏بين هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني، والتي كانت مغلقة لمدة 3... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T15:04+0000
2022-12-24T15:04+0000
الصين
فيروس كورونا
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ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية عن لي، قوله: "يمكنني الآن أن أعلن أن إعادة فتح الحدود مع البر الرئيسي التي طال انتظارها يمكن تحقيقها الآن" ، مضيفا أن "السلطات الصينية أعطت الضوء الأخضر لهذا الإجراء".وأعرب الرئيس التنفيذي عن أمله في الانتهاء من اقتراح إعادة فتح الحدود بحلول منتصف شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.وتم إغلاق الحدود بين هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني لأكثر من 3 سنوات بسبب فيروس "كورونا" المستجد، لكن زعيم هونغ كونغ حريص على إحياء العلاقات الاقتصادية مع البر الرئيسي.وبحسب ما ورد في صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، تجري الاستعدادات لاستئناف خدمات القطارات بين المدينة وقوانغتشو جنوبي الصين ابتداءً من يناير.وفي يوم الأربعاء الماضي، ذهب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، إلى البر الرئيسي للصين، في أول رحلة له تستغرق 4 أيام منذ توليه منصبه.وخلال رحلته، التقى لي بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، بالإضافة إلى ممثلين آخرين للقيادة الصينية العليا، لتقديم تقرير عن عمل الإدارة خلال الأشهر الستة الماضية، وفتح الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20221223/إعلام-250-مليون-إصابة-بفيروس-كورونا-في-الصين-خلال-3-أسابيع-فقط-1071527047.html
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الصين, فيروس كورونا, العالم
الصين, فيروس كورونا, العالم

هونغ كونغ تعيد فتح الحدود مع البر الرئيسي الصيني بعد 3 سنوات من الإغلاق

15:04 GMT 24.12.2022
© AFP 2022 / Peter Parksمنظر جوي يُظهر المباني السكنية والتجارية في هونغ كونغ في 14 نوفمبر 2022.
منظر جوي يُظهر المباني السكنية والتجارية في هونغ كونغ في 14 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
منظر جوي يُظهر المباني السكنية والتجارية في هونغ كونغ في 14 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Peter Parks
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أعلن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، اليوم السبت، عن منحه "الضوء الأخضر" لإعادة فتح الحدود ‏بين هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني، والتي كانت مغلقة لمدة 3 سنوات بسبب جائحة "كوفيد-19".‏
ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية عن لي، قوله: "يمكنني الآن أن أعلن أن إعادة فتح الحدود مع البر الرئيسي التي طال انتظارها يمكن تحقيقها الآن" ، مضيفا أن "السلطات الصينية أعطت الضوء الأخضر لهذا الإجراء".
وأعرب الرئيس التنفيذي عن أمله في الانتهاء من اقتراح إعادة فتح الحدود بحلول منتصف شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
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أمس, 15:05 GMT
وتم إغلاق الحدود بين هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني لأكثر من 3 سنوات بسبب فيروس "كورونا" المستجد، لكن زعيم هونغ كونغ حريص على إحياء العلاقات الاقتصادية مع البر الرئيسي.
وبحسب ما ورد في صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، تجري الاستعدادات لاستئناف خدمات القطارات بين المدينة وقوانغتشو جنوبي الصين ابتداءً من يناير.
وفي يوم الأربعاء الماضي، ذهب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، إلى البر الرئيسي للصين، في أول رحلة له تستغرق 4 أيام منذ توليه منصبه.
وخلال رحلته، التقى لي بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، بالإضافة إلى ممثلين آخرين للقيادة الصينية العليا، لتقديم تقرير عن عمل الإدارة خلال الأشهر الستة الماضية، وفتح الحدود.
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