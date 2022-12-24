عربي
https://sputnikarabic.ae/20221224/وزارة-النفط-العراقية-تكشف-عن-مشاريع-حالية-ومستقبلية-لإنتاج-الغاز-1071559354.html
وزارة النفط العراقية تكشف عن مشاريع حالية ومستقبلية لإنتاج الغاز
وزارة النفط العراقية تكشف عن مشاريع حالية ومستقبلية لإنتاج الغاز
كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، عن مشاريع حالية ومستقبلية لإنتاج الغاز ووقف حرقه، وصولًا إلى تلبية الحاجة المحلية. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T19:28+0000
2022-12-24T19:28+0000
العالم العربي
اقتصاد
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/16/1065412769_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d8021711bde6d5898694cf5ea2ee9a40.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن علي وارد حمود مدير عام الدائرة الفنية لوزارة النفط ، قوله إن "أعمال استثمار الغاز المصاحب قيد التشييد حاليا تتضمن مشاريع حقول ميسان والحلفاية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مقمق (قدم مكعب قياسي)، إضافة إلى حقول الناصرية بطاقة 200 مقمق".وتابع حمود أن "حقل الحلفاية سيبدأ بإنتاج الغاز في العام المقبل وسيوفر كميات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أن الكميات الكلية المنتجة حاليا في العراق لا تزيد عن 2800 مقمق وهي لا تكفي لتلبية الحاجة المحلية.وأكد حمود أن "وجود خطط مستقبلية لاستثمار حقول غاز عكاز بمحافظة الأنبار غربي العراق، وحقل المنصورية بمحافظة ديالى شرقي البلاد، من شأنها أن تساعد العراق مع ما هو موجود من إنتاج ومشاريع على الاستغناء عن الغاز المستورد".وأشار حمود إلى أن "العراق ينتج الغاز حاليا عبر شركات غاز الشمال والبصرة والجنوب وهناك خطط لوقف حرق الغاز في الحقول النفطية واستثماره"، لافتًا إلى أن "وزارتي النفط والكهرباء تتفاوضان لاستيراد الغاز المصاحب من دولتي قطر وتركمانستان بكميات محددة لدعم الحاجة الكلية المحلية".وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنها تجري مفاوضات مع قطر وتركمانستان لاستيراد الغاز من أجل سد النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية، مؤكدة أنها ما تزال بحاجة ماسة للغاز الإيراني وتتفاوض مع طهران بهذا الشأن.ويعاني العراق منذ عقود من أزمة في التيار الكهربائي، فيما يستورد حاجته من الغاز المخصص لإنتاج الكهرباء من إيران.
https://sputnikarabic.ae/20221223/رئيس-الوزراء-العراقي-لدينا-خطط-واعدة-في-مجال-النفط-والغاز-1071524657.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/16/1065412769_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_188c23517eb254855b8c814a7b571a03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد, العراق
العالم العربي, اقتصاد, العراق

وزارة النفط العراقية تكشف عن مشاريع حالية ومستقبلية لإنتاج الغاز

19:28 GMT 24.12.2022
© Sputnik . Стрингерمحطة ضخ الغاز
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . Стрингер
تابعنا عبرTelegram
كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، عن مشاريع حالية ومستقبلية لإنتاج الغاز ووقف حرقه، وصولًا إلى تلبية الحاجة المحلية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن علي وارد حمود مدير عام الدائرة الفنية لوزارة النفط ، قوله إن "أعمال استثمار الغاز المصاحب قيد التشييد حاليا تتضمن مشاريع حقول ميسان والحلفاية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مقمق (قدم مكعب قياسي)، إضافة إلى حقول الناصرية بطاقة 200 مقمق".
وتابع حمود أن "حقل الحلفاية سيبدأ بإنتاج الغاز في العام المقبل وسيوفر كميات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أن الكميات الكلية المنتجة حاليا في العراق لا تزيد عن 2800 مقمق وهي لا تكفي لتلبية الحاجة المحلية.
وأكد حمود أن "وجود خطط مستقبلية لاستثمار حقول غاز عكاز بمحافظة الأنبار غربي العراق، وحقل المنصورية بمحافظة ديالى شرقي البلاد، من شأنها أن تساعد العراق مع ما هو موجود من إنتاج ومشاريع على الاستغناء عن الغاز المستورد".
وأشار حمود إلى أن "العراق ينتج الغاز حاليا عبر شركات غاز الشمال والبصرة والجنوب وهناك خطط لوقف حرق الغاز في الحقول النفطية واستثماره"، لافتًا إلى أن "وزارتي النفط والكهرباء تتفاوضان لاستيراد الغاز المصاحب من دولتي قطر وتركمانستان بكميات محددة لدعم الحاجة الكلية المحلية".
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنها تجري مفاوضات مع قطر وتركمانستان لاستيراد الغاز من أجل سد النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية، مؤكدة أنها ما تزال بحاجة ماسة للغاز الإيراني وتتفاوض مع طهران بهذا الشأن.
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
رئيس الوزراء العراقي: لدينا خطط واعدة في مجال النفط والغاز
أمس, 13:35 GMT
ويعاني العراق منذ عقود من أزمة في التيار الكهربائي، فيما يستورد حاجته من الغاز المخصص لإنتاج الكهرباء من إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала