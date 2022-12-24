https://sputnikarabic.ae/20221224/وزير-الخارجية-الكويتي-هناك-نوايا-طيبة-من-العراق-والكويت-في-ترسيم-الحدود-بين-الدولتين-1071540099.html
وزير الخارجية الكويتي: هناك نوايا طيبة من العراق والكويت في ترسيم الحدود بين الدولتين
وزير الخارجية الكويتي: هناك نوايا طيبة من العراق والكويت في ترسيم الحدود بين الدولتين
أكد وزير الخارجية الكويتي، سالم العبد الله، على وجود نوايا طيبة من العراق والكويت تجاه قضية ترسيم الحدود بين البلدين. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T08:26+0000
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة الأنباء الكويتية قال العبد الله: "هناك محادثات بين الكويت والعراق لترسيم الحدود بين البلدين، وتوجد نوايا طيبة من الجانبين".وتمنى وزير الخارجية الكويتي التوصل إلى اتفاق بين الدولتين، مؤكدا أن موضوع ترسيم الحدود بين العراق والكويت يهم الدولتين.وردا على سؤال عن الحوار الخليجي الإيراني ومدى إسهام العلاقات مع العراق في هذا الموضوع، قال العبد الله: "الكويت لديها علاقات جيدة مع إيران، واللقاء الذي تم مع وزير الخارجية الإيراني كان لقاء تعارفيا ووديا".يشار إلى أن محطة الوفرة الجديدة، والتي تعتبر نواة لمشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت، سعتها التنظيمية نحو 3 آلاف ميغاواط وستتيح ولأول مرة في تاريخ الهيئة ربط الكهرباء إلى خارج الدول الأعضاء بدءا بجنوب العراق.طالع أيضا: الكويت تعلن عن تطورات جديدة في أزمة المنطقة الحدودية مع العراق
https://sputnikarabic.ae/20210926/الكويت-استكمال-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-العراق-يضمن-الاستقرار-1050254095.html
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أخبار الكويت اليوم, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
وزير الخارجية الكويتي: هناك نوايا طيبة من العراق والكويت في ترسيم الحدود بين الدولتين
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أكد وزير الخارجية الكويتي، سالم العبد الله، على وجود نوايا طيبة من العراق والكويت تجاه قضية ترسيم الحدود بين البلدين.
وحسب تصريحات
نقلتها جريدة الأنباء الكويتية قال العبد الله: "هناك محادثات بين الكويت والعراق لترسيم الحدود بين البلدين، وتوجد نوايا طيبة من الجانبين".
26 سبتمبر 2021, 07:11 GMT
وتمنى وزير الخارجية الكويتي التوصل إلى اتفاق بين الدولتين، مؤكدا أن موضوع ترسيم الحدود بين العراق والكويت يهم الدولتين.
تصريحات الوزير الكويتي جاءت خلال مشاركته في تدشين مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت، حيث تم وضع حجر الأساس لإنشاء محطة الوفرة الكهربائية.
وردا على سؤال عن الحوار الخليجي الإيراني ومدى إسهام العلاقات مع العراق في هذا الموضوع، قال العبد الله: "الكويت لديها علاقات جيدة مع إيران، واللقاء الذي تم مع وزير الخارجية الإيراني كان لقاء تعارفيا ووديا".
وفي سياق موضوع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت، ذكر العبد الله أن بلاده أسهمت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية بـ 5.6 مليارات دولار، في دعم قطاع الطاقة عالميا وهو ما يسوي حسب تعبيره 25% من إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي على مستوى القطاعات المختلفة.
يشار إلى أن محطة الوفرة الجديدة، والتي تعتبر نواة لمشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت، سعتها التنظيمية نحو 3 آلاف ميغاواط وستتيح ولأول مرة في تاريخ الهيئة ربط الكهرباء إلى خارج الدول الأعضاء بدءا بجنوب العراق.