https://sputnikarabic.ae/20221224/وزير-الدفاع-التركي-يتوقع-استمرار-الصراع-في-أوكرانيا-خلال-2023-بسبب-تواصل-دعم-الغرب-لكييف-1071557266.html

وزير الدفاع التركي يتوقع استمرار الصراع في أوكرانيا خلال 2023 بسبب تواصل دعم الغرب لكييف

وزير الدفاع التركي يتوقع استمرار الصراع في أوكرانيا خلال 2023 بسبب تواصل دعم الغرب لكييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلة أوكرانية طراز "سو-27"، بالإضافة إلى مروحيتين طراز "مي-8"، و"مي-24"، في جمهورية دونيتسك الشعبية، فضلا عن إسقاط 15 مسيّرة... 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T17:02+0000

2022-12-24T17:02+0000

2022-12-24T17:02+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

روسيا

أخبار أوكرانيا

خلوصي أكار

وزارة الدفاع التركية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104366/50/1043665071_0:231:2819:1817_1920x0_80_0_0_05add7898a03c37d48dac17c91dc424e.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال أكار، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، اليوم السبت، في أنقرة: "يبدو أن هذه الحرب لن تنتهي بسهولة، فالدعم الأمريكي والأوروبي والغربي (لكييف) مستمر، وهناك تحضيرات وخطط لتخصيص أموال (في ميزانيات الدول الداعمة لكييف) تحسبًا لاستمرار الحرب، وهناك من جانب آخر تصريحات لروسيا بهذا الصدد، وعندما نجمع كل ذلك نجد أنه ليس من الخطأ القول إن هذه الحرب ستستمر على الأرجح خلال عام 2023".وأضاف أكار: "ندعو إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا، أو على الأقل هدنة إنسانية يعقبها وقف دائم لإطلاق النار ثم بدء محادثات سلام. تركيا تواصل العمل في هذا الصدد بإصرار وتؤيد تحقيق السلام".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استقبل فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، حيث أكد أن واشنطن ستواصل تعزيز القدرات العسكرية لكييف.وقال بايدن: "سوف نستمر في تعزيز قدرات أوكرانيا من أجل الدفاع عن نفسها، وخصوصا في مجال الدفاع الجوي. ولذلك سوف نزود أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي وسندرب القوات الأوكرانية على استخدامها".وأعلنت واشنطن، الأربعاء الماضي، خلال زيارة زيلينسكي إليها، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت".وفي سياق متصل، أعلن وزراء المال في دول مجموعة السبع، الخميس الماضي، تخصيص 32 مليار دولار لدعم أوكرانيا اقتصادياً في عام 2023.وقال وزراء المال في دول مجموعة السبع في بيان مشترك: "خصصنا بالفعل 32 مليار دولار لدعم الميزانية والاقتصاد في أوكرانيا خلال عام 2023، ونواصل إحراز التقدم".وأشار البيان إلى أن هذا المبلغ يشمل 18 مليار يورو يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها إلى كييف، إلى جانب مساعدات من الولايات المتحدة قد يوافق عليها الكونغرس خلال أيام.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20220626/تركيا-تصرفات-الغرب-والناتو-السبب-وراء-التحرك-الروسي-في-أوكرانيا-1064263023.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, خلوصي أكار, وزارة الدفاع التركية