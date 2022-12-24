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https://sputnikarabic.ae/20221224/وسائل-إعلام-أوكرانيا-لن-تتمكن-قريبا-من-استخدام-أنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت-1071544044.html
وسائل إعلام: أوكرانيا لن تتمكن قريبا من استخدام أنظمة الدفاع الجوي باتريوت
وسائل إعلام: أوكرانيا لن تتمكن قريبا من استخدام أنظمة الدفاع الجوي باتريوت
لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من استخدام أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات التي أرسلتها واشنطن إلى أوكرانيا قريبا، وفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
أخبار أوكرانيا
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ووفقا للجنرال الأمريكي المتقاعد مارك هيرتلنج، ستحتاج أوكرانيا إلى شهور من الاستعداد قبل أن تتمكن البلاد من استخدام نظام الدفاع الجوي باتريوت، بالإضافة إلى أن المجمع لن يكون قادرا على حماية كامل أراضي البلاد، كما يشير المقال.وقال الجنرال السابق: "لا يتم تجميع هذه المجمعات ولا تتحرك حول ساحة المعركة. يتم تثبيتها حيث تحمي أكثر الأشياء الاستراتيجية، على سبيل المثال، مدينة مثل كييف. إذا اعتقد شخص ما أن هذا المجمع سينتشر على طول 805 كيلومترات من الحدود بين أوكرانيا وروسيا، فهو ببساطة لا يعرف كيف يعمل نظام الدفاع الجوي هذا".كما أخبر جوردان كوهين، المحلل في معهد كاتو، أن التدريب على صيانة وإصلاح النظام الصاروخي قد يستغرق عاما تقويميا كاملا.ويقول المحلل: "في حالة الباتريوت، نظرا لعدم وجود صواريخ في المجال العام، لا يمكن إهدارها... أعتقد أن تسليم هذا المجمع والتدريب سيستغرق عدة أشهر، وبسبب الإمدادات المحدودة، وكذلك التكلفة، لست متأكدا من أنهم سيبدأون في الاستخدام، أو على الأقل بنجاح، حتى نهاية ربيع 2023".وتم تضمين أنظمة الدفاع الجوي الحديثة باتريوت في الحزمة التالية من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي قدمها فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء لزيارة واشنطن. البنتاغون يستبعد إمكانية إرسال حسابات أمريكية إلى أوكرانيا ويعد بتدريب الأوكرانيين في غضون أشهر قليلة.
https://sputnikarabic.ae/20221223/البنتاغون-يدرس-تدريب-القوات-الأوكرانية-على-نظام-باتريوت-في-الولايات-المتحدة-1071507526.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

وسائل إعلام: أوكرانيا لن تتمكن قريبا من استخدام أنظمة الدفاع الجوي باتريوت

11:16 GMT 24.12.2022
© AFP 2022 / BULENT KILICصواريخ باتريوت الأمريكية
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من استخدام أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات التي أرسلتها واشنطن إلى أوكرانيا قريبا، وفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية.
ووفقا للجنرال الأمريكي المتقاعد مارك هيرتلنج، ستحتاج أوكرانيا إلى شهور من الاستعداد قبل أن تتمكن البلاد من استخدام نظام الدفاع الجوي باتريوت، بالإضافة إلى أن المجمع لن يكون قادرا على حماية كامل أراضي البلاد، كما يشير المقال.
وقال الجنرال السابق: "لا يتم تجميع هذه المجمعات ولا تتحرك حول ساحة المعركة. يتم تثبيتها حيث تحمي أكثر الأشياء الاستراتيجية، على سبيل المثال، مدينة مثل كييف. إذا اعتقد شخص ما أن هذا المجمع سينتشر على طول 805 كيلومترات من الحدود بين أوكرانيا وروسيا، فهو ببساطة لا يعرف كيف يعمل نظام الدفاع الجوي هذا".
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يدرس تدريب القوات الأوكرانية على نظام "باتريوت" في الولايات المتحدة
أمس, 01:32 GMT
كما أخبر جوردان كوهين، المحلل في معهد كاتو، أن التدريب على صيانة وإصلاح النظام الصاروخي قد يستغرق عاما تقويميا كاملا.
ويقول المحلل: "في حالة الباتريوت، نظرا لعدم وجود صواريخ في المجال العام، لا يمكن إهدارها... أعتقد أن تسليم هذا المجمع والتدريب سيستغرق عدة أشهر، وبسبب الإمدادات المحدودة، وكذلك التكلفة، لست متأكدا من أنهم سيبدأون في الاستخدام، أو على الأقل بنجاح، حتى نهاية ربيع 2023".
وتم تضمين أنظمة الدفاع الجوي الحديثة باتريوت في الحزمة التالية من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي قدمها فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء لزيارة واشنطن. البنتاغون يستبعد إمكانية إرسال حسابات أمريكية إلى أوكرانيا ويعد بتدريب الأوكرانيين في غضون أشهر قليلة.
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