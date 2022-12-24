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https://sputnikarabic.ae/20221224/وسائل-الإعلام-الولايات-المتحدة-الأمريكية--تحولت-إلى-بنك-أوكراني-1071542044.html
وسائل الإعلام: الولايات المتحدة الأمريكية تحولت إلى بنك أوكراني
وسائل الإعلام: الولايات المتحدة الأمريكية تحولت إلى بنك أوكراني
قال كاتب العمود أنتوني غونزاليس في مقال لمجلة أميركان ثينكر إن الولايات المتحدة أصبحت مصدر تمويل دائم لأوكرانيا، مما يمنحها مليارات الدولارات إلى ما لا نهاية،... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T10:26+0000
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وأضاف: "لقد أصبحنا بنك أوكرانيا، ونعطي الأموال عندما تطلبها كييف، بينما لا ننتبه لطلبات مواطنينا الذين يعانون".وصُدم المراقب باقتراح تخصيص 45 مليار دولار لأوكرانيا. وأعرب عن أسفه لعدم اهتمام السياسيين الأمريكيين بمواطنيهم، على الرغم من ارتفاع التضخم وأسعار البنزين، والمستويات القياسية للهجرة غير الشرعية، ووباء المخدرات والبطالة.كتب مؤلف المادة: "لماذا ننفق مثل هذه الأموال البشعة على الدفاع؟ علاوة على ذلك، ما الذي فعلته أوكرانيا لتستحق تمويلا جديدا؟ هذه هي الأسئلة التي تستحق طرحها".في رأيه، ستؤدي مسودة الميزانية المعتمدة إلى زيادة أكبر في التضخم ، وسيؤدي الأمريكيون إلى الفقر. أشار جونزاليس أيضا إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أموالًا أقل على الدفاع عندما كان دونالد ترامب رئيسا.ووافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين على ميزانية الدولة للسنة المالية 2023 التي تبلغ قيمتها حوالي 1.7 تريليون دولار. وينص على تخصيص 858 مليار دولار للاحتياجات الدفاعية، بالإضافة إلى 45 مليار دولار للاحتياجات المتعلقة بمساعدة أوكرانيا وحلفاء واشنطن في الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20221224/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-تنقل-الأبحاث-البيولوجية-من-أوكرانيا-إلى-دول-أخرى-1071539443.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

وسائل الإعلام: الولايات المتحدة الأمريكية تحولت إلى بنك أوكراني

10:26 GMT 24.12.2022
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زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
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قال كاتب العمود أنتوني غونزاليس في مقال لمجلة أميركان ثينكر إن الولايات المتحدة أصبحت مصدر تمويل دائم لأوكرانيا، مما يمنحها مليارات الدولارات إلى ما لا نهاية، مما يسبب مشاكل في الولايات المتحدة نفسها.
وأضاف: "لقد أصبحنا بنك أوكرانيا، ونعطي الأموال عندما تطلبها كييف، بينما لا ننتبه لطلبات مواطنينا الذين يعانون".
وصُدم المراقب باقتراح تخصيص 45 مليار دولار لأوكرانيا. وأعرب عن أسفه لعدم اهتمام السياسيين الأمريكيين بمواطنيهم، على الرغم من ارتفاع التضخم وأسعار البنزين، والمستويات القياسية للهجرة غير الشرعية، ووباء المخدرات والبطالة.
كتب مؤلف المادة: "لماذا ننفق مثل هذه الأموال البشعة على الدفاع؟ علاوة على ذلك، ما الذي فعلته أوكرانيا لتستحق تمويلا جديدا؟ هذه هي الأسئلة التي تستحق طرحها".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تنقل الأبحاث البيولوجية من أوكرانيا إلى دول أخرى
07:43 GMT
في رأيه، ستؤدي مسودة الميزانية المعتمدة إلى زيادة أكبر في التضخم ، وسيؤدي الأمريكيون إلى الفقر. أشار جونزاليس أيضا إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أموالًا أقل على الدفاع عندما كان دونالد ترامب رئيسا.
ووافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين على ميزانية الدولة للسنة المالية 2023 التي تبلغ قيمتها حوالي 1.7 تريليون دولار. وينص على تخصيص 858 مليار دولار للاحتياجات الدفاعية، بالإضافة إلى 45 مليار دولار للاحتياجات المتعلقة بمساعدة أوكرانيا وحلفاء واشنطن في الناتو.
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