https://sputnikarabic.ae/20221224/وقفة-فلسطينية-للمطالبة-باسترداد-جثامين-القتلى-المحتجزة-لدى-إسرائيل-1071552642.html

وقفة فلسطينية للمطالبة باسترداد جثامين "القتلى" المحتجزة لدى إسرائيل

وقفة فلسطينية للمطالبة باسترداد جثامين "القتلى" المحتجزة لدى إسرائيل

نظّم العشرات من الفلسطينيين وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثامين "القتلى" المحتجزة لدى إسرائيل. 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T15:43+0000

2022-12-24T15:43+0000

2022-12-24T15:43+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم السبت، بأن العشرات من أهالي القتلى المحتجزة جثامينهم لدى السلطات الإسرائيلية قد نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم من الثلاجات.وناشد المشاركون في الوقفة التي نظمت وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، جميع أحرار العالم والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية إلى أخذ دورهم والضغط على إسرائيل من أجل تسليم جثامين القتلى المحتجزة في ثلاجات السلطات الإسرائيلية، وفيما يسمى "مقابر الأرقام".وشدد المشاركون الفلسطينيون على عزمهم استمرار تنظيم المزيد من الفعاليات حتى استرداد تلك الجثامين، في وقت حمل المشاركون في المسيرة صور العشرات من القتلى الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم لدى إسرائيل، ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بجريمة احتجازهم، والداعية لمعاقبة إسرائيل عليها.يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل احتجاز جثامين 117 قتيلا في الثلاجات، بينهم 12 طفلا وسيدة و11 أسيرا آخرهم ناصر أبو حميد، كما تحتجز 256 جثمانا فيما يسمى "مقابر الأرقام"، إلى جانب 74 مفقودا.وفي السياق نفسه، قتل شاب فلسطيني من مدينة كفر قاسم في الداخل الفلسطيني، أمس الجمعة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار ودهس أدت لإصابة شرطيين إسرائيليين.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية قد أصيبا بجروح طفيفة ونقلا للعلاج في المستشفى بعد تعرضهما للدهس وإطلاق النار في مدينة كفر قاسم.في وقت أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن شابا فلسطينيا يدعى محمود نعيم بدير من كفر قاسم، قام بمحاولة دهس وإطلاق نار على عناصر الشرطة الإسرائيلية، وتمكن من إصابة عنصرين من هذه القوات، وقتل على إثر تلك المحاولة.وعلى الفور، نشرت الشرطة الإسرائيلية العشرات من عناصرها في البلدة الفلسطينية في الداخل، وأرسلت تعزيزات أمنية وتشمل عناصر من الوحدات الخاصة، وحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20221224/بعد-مصادقة-النواب-الأمريكيمساعدات-خيالية-لأمن-إسرائيل-وزيادة-المساعدات-المالية-للفلسطينيين-1071552057.html

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