عربي
https://sputnikarabic.ae/20221225/أكثر-من-20-حالة-وفاة-مرتبطة-بالطقس-في-الولايات-المتحدة-وسط-عاصفة-شتوية-خطيرة-1071563022.html
أكثر من 20 حالة وفاة مرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة وسط عاصفة شتوية خطيرة
أكثر من 20 حالة وفاة مرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة وسط عاصفة شتوية خطيرة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت، بأنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من عشرين حالة وفاة مرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة وسط عاصفة شتوية. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T02:28+0000
2022-12-25T02:29+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/02/1047982472_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9efdf63eb42abc895bcd23a891df0401.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت شبكة إن بي سي نيوز يوم السبت إن 23 حالة وفاة حدثت في أوكلاهوما وكنتاكي وميسوري وتينيسي وويسكونسن وكنساس ونبراسكا وأوهايو ونيويورك وكولورادو وميتشيغان.في وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 15 حالة وفاة مرتبطة بالطقس في البلاد وسط طقس متجمد بشكل غير عادي.ولقي أربعة أشخاص حتفهم في حوادث سيارات سببتها العاصفة الشتوية في أوهايو، وتوفي ثلاثة أشخاص في كانساس، وثلاثة في كنتاكي، بينما أبلغت ولايات ويسكونسن وتينيسي وميسوري عن وفاة واحدة بسبب الظروف الجوية القاسية.وتوفي شخصان آخران في نيويورك بسبب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى منازلهم، وفقًا لشبكة سي إن إن.ودمرت العاصفة خطوط الكهرباء وتركت أكثر من 1.7 مليون منزل وشركة أمريكية بدون كهرباء، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية. وتم إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية عبر الولايات المتحدة، مع الإبلاغ عن مواقف صعبة بشكل خاص في ديترويت وشيكاغو ومينيابوليس ودنفر.
https://sputnikarabic.ae/20221224/انقطاع-الكهرباء-عن-مئات-الآلاف-بسبب-العاصفة-الثلجية-بأمريكا-1071562204.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/02/1047982472_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_26b8083d55c22f6d6e65a3505fcbebb8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

أكثر من 20 حالة وفاة مرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة وسط عاصفة شتوية خطيرة

02:28 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 02:29 GMT 25.12.2022)
© AP Photo / Seth Wenigعاصفة ثلجية ضخمة في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021
عاصفة ثلجية ضخمة في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Seth Wenig
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت، بأنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من عشرين حالة وفاة مرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة وسط عاصفة شتوية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت شبكة إن بي سي نيوز يوم السبت إن 23 حالة وفاة حدثت في أوكلاهوما وكنتاكي وميسوري وتينيسي وويسكونسن وكنساس ونبراسكا وأوهايو ونيويورك وكولورادو وميتشيغان.
عاصفة ثلجية في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف بسبب العاصفة الثلجية بأمريكا
أمس, 23:45 GMT
في وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 15 حالة وفاة مرتبطة بالطقس في البلاد وسط طقس متجمد بشكل غير عادي.
ولقي أربعة أشخاص حتفهم في حوادث سيارات سببتها العاصفة الشتوية في أوهايو، وتوفي ثلاثة أشخاص في كانساس، وثلاثة في كنتاكي، بينما أبلغت ولايات ويسكونسن وتينيسي وميسوري عن وفاة واحدة بسبب الظروف الجوية القاسية.
وتوفي شخصان آخران في نيويورك بسبب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى منازلهم، وفقًا لشبكة سي إن إن.
ودمرت العاصفة خطوط الكهرباء وتركت أكثر من 1.7 مليون منزل وشركة أمريكية بدون كهرباء، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية. وتم إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية عبر الولايات المتحدة، مع الإبلاغ عن مواقف صعبة بشكل خاص في ديترويت وشيكاغو ومينيابوليس ودنفر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:24 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала