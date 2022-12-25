https://sputnikarabic.ae/20221225/أكثر-من-20-حالة-وفاة-مرتبطة-بالطقس-في-الولايات-المتحدة-وسط-عاصفة-شتوية-خطيرة-1071563022.html
أكثر من 20 حالة وفاة مرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة وسط عاصفة شتوية خطيرة
أكثر من 20 حالة وفاة مرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة وسط عاصفة شتوية خطيرة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت، بأنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من عشرين حالة وفاة مرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة وسط عاصفة شتوية. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T02:28+0000
2022-12-25T02:28+0000
2022-12-25T02:29+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت شبكة إن بي سي نيوز يوم السبت إن 23 حالة وفاة حدثت في أوكلاهوما وكنتاكي وميسوري وتينيسي وويسكونسن وكنساس ونبراسكا وأوهايو ونيويورك وكولورادو وميتشيغان.في وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 15 حالة وفاة مرتبطة بالطقس في البلاد وسط طقس متجمد بشكل غير عادي.ولقي أربعة أشخاص حتفهم في حوادث سيارات سببتها العاصفة الشتوية في أوهايو، وتوفي ثلاثة أشخاص في كانساس، وثلاثة في كنتاكي، بينما أبلغت ولايات ويسكونسن وتينيسي وميسوري عن وفاة واحدة بسبب الظروف الجوية القاسية.وتوفي شخصان آخران في نيويورك بسبب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى منازلهم، وفقًا لشبكة سي إن إن.ودمرت العاصفة خطوط الكهرباء وتركت أكثر من 1.7 مليون منزل وشركة أمريكية بدون كهرباء، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية. وتم إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية عبر الولايات المتحدة، مع الإبلاغ عن مواقف صعبة بشكل خاص في ديترويت وشيكاغو ومينيابوليس ودنفر.
https://sputnikarabic.ae/20221224/انقطاع-الكهرباء-عن-مئات-الآلاف-بسبب-العاصفة-الثلجية-بأمريكا-1071562204.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أكثر من 20 حالة وفاة مرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة وسط عاصفة شتوية خطيرة
02:28 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 02:29 GMT 25.12.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت، بأنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من عشرين حالة وفاة مرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة وسط عاصفة شتوية.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت شبكة إن بي سي نيوز يوم السبت إن 23 حالة وفاة حدثت في أوكلاهوما وكنتاكي وميسوري وتينيسي وويسكونسن وكنساس ونبراسكا وأوهايو ونيويورك وكولورادو وميتشيغان.
في وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 15 حالة وفاة مرتبطة بالطقس في البلاد وسط طقس متجمد بشكل غير عادي.
ولقي أربعة أشخاص حتفهم في حوادث سيارات سببتها العاصفة الشتوية في أوهايو، وتوفي ثلاثة أشخاص في كانساس، وثلاثة في كنتاكي، بينما أبلغت ولايات ويسكونسن وتينيسي وميسوري عن وفاة واحدة بسبب الظروف الجوية القاسية.
وتوفي شخصان آخران في نيويورك بسبب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى منازلهم، وفقًا لشبكة سي إن إن.
ودمرت العاصفة خطوط الكهرباء وتركت أكثر من 1.7 مليون منزل وشركة أمريكية بدون كهرباء، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية. وتم إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية عبر الولايات المتحدة، مع الإبلاغ عن مواقف صعبة بشكل خاص في ديترويت وشيكاغو ومينيابوليس ودنفر.