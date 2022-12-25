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أمريكا تحذر من هجوم محتمل في العاصمة الباكستانية
أمريكا تحذر من هجوم محتمل في العاصمة الباكستانية
حذرت السفارة الأمريكية في إسلام أباد، اليوم الأحد، موظفيها من هجوم محتمل على أمريكيين في فندق كبير في العاصمة الباكستانية، بالتزامن مع حالة التأهب القصوى في... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T17:03+0000
2022-12-25T17:03+0000
العالم
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وقالت السفارة في تنبيه أمني إن الحكومة الأمريكية على دراية بمعلومات تفيد بأن "أفرادا مجهولين يخططون لمهاجمة أمريكيين في فندق ماريوت في إسلام أباد في وقت ما خلال العطلات".كما حثت البعثة الأمريكية جميع الأفراد على الامتناع عن السفر غير الضروري في إسلام أباد خلال موسم العطلات. وجاءت تعليمات السفارة بعد يومين من تفجير انتحاري في منطقة سكنية في العاصمة، أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة عشرة آخرين.وقع الانفجار عندما أوقفت الشرطة سيارة أجرة لتفتيشها أثناء مرور دورية، وذكرت الشرطة أن راكبا في المقعد الخلفي فجّر عبوات ناسفة كان يحملها مما أدى إلى تفجير السيارة. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم.منذ ذلك الحين، وضعت إدارة إسلام أباد المدينة في حالة تأهب قصوى، وحظرت التجمعات والمواكب العامة، حتى مع استمرار الحملات للانتخابات المحلية المقبلة. كثفت الشرطة الدوريات وأقامت نقاط تفتيش مفاجئة في جميع أنحاء المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20221223/روسيا-تدين-هجوم-طالبان-باكستان-الإرهابي-في-إسلام-أباد-1071534509.html
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العالم
العالم

أمريكا تحذر من هجوم محتمل في العاصمة الباكستانية

17:03 GMT 25.12.2022
© Sputnik . Tarek Mohei Eldin‏ ‏حدود التيه - بين باكستان وافغانستان
حدود التيه - بين باكستان وافغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Sputnik . Tarek Mohei Eldin‏ ‏
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حذرت السفارة الأمريكية في إسلام أباد، اليوم الأحد، موظفيها من هجوم محتمل على أمريكيين في فندق كبير في العاصمة الباكستانية، بالتزامن مع حالة التأهب القصوى في أعقاب تفجير انتحاري في وقت سابق من الأسبوع.
وقالت السفارة في تنبيه أمني إن الحكومة الأمريكية على دراية بمعلومات تفيد بأن "أفرادا مجهولين يخططون لمهاجمة أمريكيين في فندق ماريوت في إسلام أباد في وقت ما خلال العطلات".
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
روسيا تدين هجوم "طالبان باكستان" الإرهابي في إسلام أباد
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كما حثت البعثة الأمريكية جميع الأفراد على الامتناع عن السفر غير الضروري في إسلام أباد خلال موسم العطلات. وجاءت تعليمات السفارة بعد يومين من تفجير انتحاري في منطقة سكنية في العاصمة، أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة عشرة آخرين.
وقع الانفجار عندما أوقفت الشرطة سيارة أجرة لتفتيشها أثناء مرور دورية، وذكرت الشرطة أن راكبا في المقعد الخلفي فجّر عبوات ناسفة كان يحملها مما أدى إلى تفجير السيارة. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم.
منذ ذلك الحين، وضعت إدارة إسلام أباد المدينة في حالة تأهب قصوى، وحظرت التجمعات والمواكب العامة، حتى مع استمرار الحملات للانتخابات المحلية المقبلة. كثفت الشرطة الدوريات وأقامت نقاط تفتيش مفاجئة في جميع أنحاء المدينة.
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