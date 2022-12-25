https://sputnikarabic.ae/20221225/أنصار-الله-تؤكد-استعداد-قواتها-المسلحة-للتعامل-الحاسم-مع-أي-عمليات-عدائية-1071591751.html

"أنصار الله" تؤكد استعداد قواتها المسلحة للتعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية

"أنصار الله" تؤكد استعداد قواتها المسلحة للتعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية

أكد وزير الدفاع التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، "استعداد القوات المسلحة اليمنية التعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية أكانت من... 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T19:12+0000

2022-12-25T19:12+0000

2022-12-25T19:12+0000

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وقال اللواء العاطفي، خلال جلسة مجلس الوزراء التابع لـ"أنصار الله" في صنعاء، إن "المعتدين يقومون حاليا بترتيب أوضاعهم والتهيئة لاستمرار عدوانهم، وتثبيت وجودهم في المحافظات والمناطق والجُزر الواقعة تحت الاحتلال السعودي - الإماراتي"، حسب قناة المسيرة.وأكد وزير الدفاع في صنعاء، أن "الجيش اليمني لديه القدرة الكاملة للاستفادة من قدراته الضاربة في مواجهة المعتدين، واستهداف العمق الجغرافي لدول العدوان، والمنشآت الحيوية والحساسة".وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أعلنت أن "وفد سلطنة عمان التقى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي مهدي المشاط"، مؤكدا أن "اللقاءات كانت مثمرة وقدمت تصورات للأفكار المطروحة في المفاوضات".وقال رئيس الوفد التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن محمد عبد السلام، في تصريحات مع قناة المسيرة، إن "الحوثي أكد للوفد العماني أن أية اجراءات اقتصادية تستهدف الوضع في اليمن ستقلب الطاولة وتعيدنا إلى نقطة الصفر"، مضيفا: "لا يمكن أن نذهب للحوار السياسي في ظل أجواء معقدة وشائكة وأزمات إنسانية واقتصادية".وتابع رئيس الوفد الوطني: "الحديث عن وقف إطلاق نار دائم يجب أن يقابل بفك حصار دائم، وصرف المرتبات بشكل دائم، وخروج للمحتل"، مردفًا: "صادرات النفط والغاز يجب أن تذهب لمصلحة صرف المرتبات لكافة الموظفين من كل المحافظات بلا استثناء".وختم عبد السلام بالقول إنه "منذ انتهاء الهدنة أجرينا نقاشات مكثفة مع أطراف عدة من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة في مسقط"، مؤكدًا أن "هناك جهود محترمة يبذلها الأشقاء في عمان بموازاة مناقشة أفكار لتحقيق تقدم لوقف إطلاق النار".وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة سقوط 95 قتيلاً و248 جريحاً من المدنيين في اليمن، بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، خلال سريان هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر وانقضت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتتهم الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" بـ"زرع أكثر من مليونين ونصف المليون لغم في أكثر من 15 محافظة مختلفة الأنواع بين مضادة للأفراد والمركبات وألغام بحرية".وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221225/أنصار-الله-تحذر-من-أن-أية-إجراءات-اقتصادية-تستهدف-الوضع-في-اليمن-ستقلب-الطاولة-على-الجميع-1071588860.html

https://sputnikarabic.ae/20221225/أنصار-الله-تكشف-عن-لقاءات-مباشرة-مع-السعودية-ضمن-نقاشات-مكثفة-لحل-الأزمة-اليمنية-1071589042.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي