https://sputnikarabic.ae/20221225/إسرائيل-تقرر-وقف-11-طائرة-إف-35-بعد-الخلل-الأخير-في-تكساس-1071582369.html

إسرائيل تقرر وقف 11 طائرة "إف 35" بعد الخلل الأخير في تكساس

إسرائيل تقرر وقف 11 طائرة "إف 35" بعد الخلل الأخير في تكساس

قرر سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأحد، "إيقاف 11 طائرة F35 من نوع "أدير"، بناء على توصية من إدارة إنتاج الطائرات الأمريكية (JPO)". 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T14:22+0000

2022-12-25T14:22+0000

2022-12-25T14:22+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1069281114_0:305:3099:2048_1920x0_80_0_0_625fae91ed51b5be0dce79f6caf896bd.jpg

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن المتحدث باسم الجيش، قوله، إن "هذا القرار جاء بعد الخلل الذي حدث لطائرة أمريكية من طراز F35 من النوع B، قبل حوالي أسبوعين في تكساس".وأكد أنه "تبين من النتائج والمعلومات المنقولة أن هذه الطائرات تتطلب فحصا خاصا لاستبعاد احتمال حدوث عطل فيها".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الشهر الماضي، عن استلام ثلاث مقاتلات جديدة من طراز "إف-35" التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.وقال الجيش في بيان في حسابه على تويتر: "هبطت ثلاث طائرات من طراز إف 35 آي (أدير) اليوم في قاعدة نفاطيم الجوية"، قي بئر السبع في النقب (جنوب).وأضاف: "ستنضم الطائرات إلى سرب "النسر الذهبي" وستشارك في الأنشطة العملياتية للقوات الجوية التي تبدأ في الأسابيع المقبلة".كانت إسرائيل هي الأولى في العالم التي اختارت "إف-35" كجزء من صفقة مبيعات عسكرية (FMS) مع الإدارة الأمريكية عام 2010.وفي ديسبمر/كانون الأول 2017، دخلت المقاتلة الخدمة التشغيلية الكاملة وستستمر عملية التجهيز الحالية في السنوات المقبلة حتى يتم الانتهاء من جميع الطائرات المشتراة، بحسب المصدر ذاته.وحتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، جمعت 860 طائرة من طراز "إف-35" في جميع أنحاء العالم 590.000 ساعة طيران تراكمية.ويبلغ سعر المقاتلة الشبحية 77.9 مليون دولار، وتعمل "إف-35" من 36 قاعدة وحاملة طائرات في تسع دول حول العالم.وبينما تمتلك النسخة الإسرائيلية (أدير) كل التقنيات الموجودة على النسخ الأخرى التي تستخدمها باقي الدول المشغلة للمقاتلة الشبحية، فإن تل أبيب تزود نسختها بتقنيات خاصة تمكنها من التصدي للتهديدات الإقليمية.تعد إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي حصلت على المقاتلة الشبحية الأمريكية "إف - 35"، التي تصنف ضمن مقاتلات الجيل الخامس، ورغم ذلك فإن تلك الطائرة لم يتم اختبارها في حروب حقيقة حتى الآن وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول كفاءتها القتالية وجدوى استخدامها في حروب المستقبل.

https://sputnikarabic.ae/20220825/تقرير-طائرات-إف-35-إسرائيلية-اخترقت-المجال-الجوي-الإيراني-بشكل-متكرر-خلال-مناورات-حربية-1066844745.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم