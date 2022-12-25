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https://sputnikarabic.ae/20221225/إسرائيل-وفاة-الحاخام-حاييم-دروكمان-الأب-الروحي-للصهيونية-الدينية-عن-90-عاما-1071594098.html
إسرائيل.. وفاة الحاخام حاييم دروكمان الأب الروحي للصهيونية الدينية عن 90 عاما
إسرائيل.. وفاة الحاخام حاييم دروكمان الأب الروحي للصهيونية الدينية عن 90 عاما
توفي الحاخام حاييم دروكمان، الزعيم الروحي للحركة الصهيونية الدينية في إسرائيل، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 90 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب مستشفى في... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T21:20+0000
2022-12-25T21:20+0000
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لعقود من الزمان، كان دروكمان الشخصية الأكثر أهمية في الحركة الصهيونية الدينية، التي تمثل ما يقرب من 12 في المائة من السكان اليهود في إسرائيل.وقالت مستشفى "هداسا" في بيان "نعلن بحزن وفاة الحاخام حاييم دروكمان" مضيفة أنه في المستشفى منذ عشرة أيام، إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.كان دروكمان مرشدا للسياسي الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية، وهو تحالف يميني متطرف.ومن المقرر أن يكون سموتريتش وزيرا للمالية في حكومة رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو.وقال سموتريتش في بيان "لقد فقد الشعب اليهودي أحد العمالقة الروحانيين في جيله، رجل عادل، مربي، رجل كرس حياته للتوراة، للشعب اليهودي وأرض إسرائيل".وأعرب نتنياهو عن تعازيه لأسرة دروكمان، قائلا إن إسرائيل "فقدت زعيما روحيا عظيما".وأضاف "لقد فقدت صديقا شخصيا أكن له تقديرا كبيرا".في الماضي، كان أحد قادة حركة الاستيطان "غوش إيمونيم"، خاض غمار السياسة في عام 1977 كجزء من الحزب الديني القومي "مفدال" المتحالف مع حزب الليكود بزعامة مناحيم بيغن، وظل في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، لمدة 14 عاما.وُلِد حاييم دروكمان في بلدة كوتي في بولندا (أوكرانيا الآن) في تشرين الثاني (نوفمبر) 1932 وتلقى تعليمه في مؤسسات يهودية محلية. عندما كان طفلاً يبلغ من العمر 7 سنوات، اندلعت الحرب العالمية الثانية، وتمكنت عائلته من الاختباء من النازيين والهروب إلى رومانيا.في وقت لاحق، أعطاه والديه لزوجين بدون أطفال، وهاجر معهما إلى إسرائيل في سن الحادية عشرة. بعد الهولوكوست، تم لم شمل الأسرة في إسرائيل، وهناك درس دروكمان في كفر هاروه وهو موشاف ديني في وسط إسرائيل، وانضم إلى نواة ناحال لحركة الشباب المتدين.في عام 1993، أصيب دروكمان بجروح عندما أطلق فلسطيني النار على سيارته في هجوم أدى إلى مقتل سائقه.حصل على "جائزة إسرائيل" المرموقة في عام 2012 لمساهمته في المجتمع.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, بنيامين نتنياهو

إسرائيل.. وفاة الحاخام حاييم دروكمان الأب الروحي للصهيونية الدينية عن 90 عاما

21:20 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliحاخام
حاخام - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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توفي الحاخام حاييم دروكمان، الزعيم الروحي للحركة الصهيونية الدينية في إسرائيل، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 90 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب مستشفى في القدس.
لعقود من الزمان، كان دروكمان الشخصية الأكثر أهمية في الحركة الصهيونية الدينية، التي تمثل ما يقرب من 12 في المائة من السكان اليهود في إسرائيل.
وقالت مستشفى "هداسا" في بيان "نعلن بحزن وفاة الحاخام حاييم دروكمان" مضيفة أنه في المستشفى منذ عشرة أيام، إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
كان دروكمان مرشدا للسياسي الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية، وهو تحالف يميني متطرف.
ومن المقرر أن يكون سموتريتش وزيرا للمالية في حكومة رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو.
وقال سموتريتش في بيان "لقد فقد الشعب اليهودي أحد العمالقة الروحانيين في جيله، رجل عادل، مربي، رجل كرس حياته للتوراة، للشعب اليهودي وأرض إسرائيل".
وأعرب نتنياهو عن تعازيه لأسرة دروكمان، قائلا إن إسرائيل "فقدت زعيما روحيا عظيما".
وأضاف "لقد فقدت صديقا شخصيا أكن له تقديرا كبيرا".
في الماضي، كان أحد قادة حركة الاستيطان "غوش إيمونيم"، خاض غمار السياسة في عام 1977 كجزء من الحزب الديني القومي "مفدال" المتحالف مع حزب الليكود بزعامة مناحيم بيغن، وظل في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، لمدة 14 عاما.
وُلِد حاييم دروكمان في بلدة كوتي في بولندا (أوكرانيا الآن) في تشرين الثاني (نوفمبر) 1932 وتلقى تعليمه في مؤسسات يهودية محلية. عندما كان طفلاً يبلغ من العمر 7 سنوات، اندلعت الحرب العالمية الثانية، وتمكنت عائلته من الاختباء من النازيين والهروب إلى رومانيا.
في وقت لاحق، أعطاه والديه لزوجين بدون أطفال، وهاجر معهما إلى إسرائيل في سن الحادية عشرة. بعد الهولوكوست، تم لم شمل الأسرة في إسرائيل، وهناك درس دروكمان في كفر هاروه وهو موشاف ديني في وسط إسرائيل، وانضم إلى نواة ناحال لحركة الشباب المتدين.
في عام 1993، أصيب دروكمان بجروح عندما أطلق فلسطيني النار على سيارته في هجوم أدى إلى مقتل سائقه.
حصل على "جائزة إسرائيل" المرموقة في عام 2012 لمساهمته في المجتمع.
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