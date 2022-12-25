https://sputnikarabic.ae/20221225/إعلام-البرلمان-المغربي-يفرض-السرية-على-اجتماعات-لجانه-النيابية-أثناء-مناقشة-مشاريع-القوانين-1071579591.html
إعلام: البرلمان المغربي يفرض السرية على اجتماعات لجانه النيابية أثناء مناقشة مشاريع القوانين
إعلام: البرلمان المغربي يفرض السرية على اجتماعات لجانه النيابية أثناء مناقشة مشاريع القوانين
قالت تقارير إعلامية إن البرلمان المغربي فرض بالاتفاق مع لجانه النيابية سرية كاملة على جلساتها، وذلك خلال مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بكل لجنة. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T13:14+0000
2022-12-25T13:14+0000
2022-12-25T13:14+0000
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وحسب ما نقل موقع "هسبريس" المغربي، عن مصدر وصفه بالمطّلع، فإن مكتب مجلس النواب طالب اللجان الدائمة بالتزام سرية الأشغال.وقال إن المكتب "قرر دعوة اللجان النيابية الدائمة ومهامها الاستطلاعية ومجموعات العمل الموضوعاتية إلى الالتزام بالضوابط المتعلقة بسرية أشغالها".يشار إلى أن الجدل حول سرية اللجان النيابية يأتي موازيا لـ "النقاش الدائر حول مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث استأثر موضوع سرية اللجان بنقاش مستفيض بين الفرق البرلمانية".طالع أيضا: إعلام: جدل في البرلمان المغربي حول "التلاعب" في تذاكر مباريات المونديال
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
إعلام: البرلمان المغربي يفرض السرية على اجتماعات لجانه النيابية أثناء مناقشة مشاريع القوانين
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قالت تقارير إعلامية إن البرلمان المغربي فرض بالاتفاق مع لجانه النيابية سرية كاملة على جلساتها، وذلك خلال مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بكل لجنة.
وحسب ما نقل موقع
"هسبريس" المغربي، عن مصدر وصفه بالمطّلع، فإن مكتب مجلس النواب طالب اللجان الدائمة بالتزام سرية الأشغال.
وقال إن المكتب "قرر دعوة اللجان النيابية
الدائمة ومهامها الاستطلاعية ومجموعات العمل الموضوعاتية إلى الالتزام بالضوابط المتعلقة بسرية أشغالها".
ووفقا للمصدر، فإن اتفاقا حصل بين الفرق والمجموعة النيابية يتم بمقتضاه السماح بحضور وسائل الإعلام لاجتماعات اللجان "خلال جلسات مساءلة الحكومة ومناقشة مواضيع تهم الرأي العام"، فيما سيتم "الإبقاء على سرية اجتماعاتها خلال مناقشة مشاريع القوانين، إلا إذا تقرر فتحها".
يشار إلى أن الجدل حول سرية اللجان النيابية يأتي موازيا لـ "النقاش الدائر حول مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث استأثر موضوع سرية اللجان بنقاش مستفيض بين الفرق البرلمانية".