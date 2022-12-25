https://sputnikarabic.ae/20221225/إعلام-البرلمان-المغربي-يفرض-السرية-على-اجتماعات-لجانه-النيابية-أثناء-مناقشة-مشاريع-القوانين-1071579591.html

إعلام: البرلمان المغربي يفرض السرية على اجتماعات لجانه النيابية أثناء مناقشة مشاريع القوانين

إعلام: البرلمان المغربي يفرض السرية على اجتماعات لجانه النيابية أثناء مناقشة مشاريع القوانين

قالت تقارير إعلامية إن البرلمان المغربي فرض بالاتفاق مع لجانه النيابية سرية كاملة على جلساتها، وذلك خلال مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بكل لجنة. 25.12.2022, سبوتنيك عربي

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وحسب ما نقل موقع "هسبريس" المغربي، عن مصدر وصفه بالمطّلع، فإن مكتب مجلس النواب طالب اللجان الدائمة بالتزام سرية الأشغال.وقال إن المكتب "قرر دعوة اللجان النيابية الدائمة ومهامها الاستطلاعية ومجموعات العمل الموضوعاتية إلى الالتزام بالضوابط المتعلقة بسرية أشغالها".يشار إلى أن الجدل حول سرية اللجان النيابية يأتي موازيا لـ "النقاش الدائر حول مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث استأثر موضوع سرية اللجان بنقاش مستفيض بين الفرق البرلمانية".طالع أيضا: إعلام: جدل في البرلمان المغربي حول "التلاعب" في تذاكر مباريات المونديال

https://sputnikarabic.ae/20220416/وقفة-تضامنية-مع-الأقصى-أمام-البرلمان-المغربي-تندد-بالتطبيع-مع-إسرائيل-1061251586.html

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