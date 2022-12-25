https://sputnikarabic.ae/20221225/إعلام-محلي-سماع-دوي-انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-1071578124.html
إعلام محلي: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية
إعلام محلي: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية
قالت تقارير إعلامية إن دوي انفجارات شديدة سمع في العاصمة الأوكرانية كييف. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T12:30+0000
2022-12-25T12:30+0000
2022-12-25T12:30+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبوابة Strana.ua الإخبارية، وقع انفجار في مناطق كييف على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.وفيما قالت البوابة إن الانفجارات وقعت عقب انطلاق انذارات الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد، لم تورد أي أنباء عن طبيعة الانفجارات ولا الأبنية التي تم استهدافها، ولا أعداد المصابين إن وجدوا.وشنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، مما أثر سلبا على تلك القطاعات.طالع أيضا: عمدة كييف: سماع دوي عدة انفجارات في المدينة
https://sputnikarabic.ae/20221123/سلسلة-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية-كييف--1070473429.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
إعلام محلي: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية
تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن دوي انفجارات شديدة سمع في العاصمة الأوكرانية كييف.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبوابة Strana.ua الإخبارية، وقع انفجار
في مناطق كييف على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.
وفيما قالت البوابة
إن الانفجارات وقعت عقب انطلاق انذارات الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد، لم تورد أي أنباء عن طبيعة الانفجارات ولا الأبنية التي تم استهدافها، ولا أعداد المصابين إن وجدوا.
وكانت روسيا قد بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الروسي، والذي تلقي موسكو باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية.
وشنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، مما أثر سلبا على تلك القطاعات.