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https://sputnikarabic.ae/20221225/إعلام-محلي-سماع-دوي-انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-1071578124.html
إعلام محلي: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية
إعلام محلي: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية
قالت تقارير إعلامية إن دوي انفجارات شديدة سمع في العاصمة الأوكرانية كييف. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبوابة Strana.ua الإخبارية، وقع انفجار في مناطق كييف على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.وفيما قالت البوابة إن الانفجارات وقعت عقب انطلاق انذارات الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد، لم تورد أي أنباء عن طبيعة الانفجارات ولا الأبنية التي تم استهدافها، ولا أعداد المصابين إن وجدوا.وشنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، مما أثر سلبا على تلك القطاعات.طالع أيضا: عمدة كييف: سماع دوي عدة انفجارات في المدينة
https://sputnikarabic.ae/20221123/سلسلة-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية-كييف--1070473429.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

إعلام محلي: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية

12:30 GMT 25.12.2022
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورانفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020
انفجار عبوة غاز في عمارة سكنية في كييف، أوكرانيا 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Sputnik . Stringer
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قالت تقارير إعلامية إن دوي انفجارات شديدة سمع في العاصمة الأوكرانية كييف.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبوابة Strana.ua الإخبارية، وقع انفجار في مناطق كييف على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف
23 نوفمبر, 13:47 GMT
وفيما قالت البوابة إن الانفجارات وقعت عقب انطلاق انذارات الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد، لم تورد أي أنباء عن طبيعة الانفجارات ولا الأبنية التي تم استهدافها، ولا أعداد المصابين إن وجدوا.

وكانت روسيا قد بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الروسي، والذي تلقي موسكو باللوم فيه على أجهزة المخابرات الأوكرانية.

وشنت الضربات ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، مما أثر سلبا على تلك القطاعات.
طالع أيضا: عمدة كييف: سماع دوي عدة انفجارات في المدينة
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