عربي
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221225/إنفاق-المشجعين-خلال-مونديال-قطر-قفز-بنسبة-39-1071576698.html
إنفاق المشجعين خلال مونديال قطر قفز بنسبة 39%
إنفاق المشجعين خلال مونديال قطر قفز بنسبة 39%
أنفق المشجعون خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، في الملاعب 39% أكثر مما أنفقوه خلال مونديال 2018 في روسيا، وفقا لبيانات شركة "فيزا"، مزود الدفع... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T11:52+0000
2022-12-25T11:52+0000
بطولة كأس العالم 2022
العالم
العالم العربي
قطر
اقتصاد
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وقالت "فيزا" إن الزوار من السعودية والولايات المتحدة والإمارات والمكسيك والمملكة المتحدة كانوا الأكثر إنفاقا خلال البطولة، فيما شهدت المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول أكبر إنفاق في أي مباراة.وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ"، تتضمن البيانات الإنفاق عبر البطاقات التي تحمل علامة "فيزا" التجارية، البطاقات الوحيدة المقبولة في الاستادات.كان يأمل منظمو البطولة في قطر أن يوفر كأس العالم دفعة بقيمة 17 مليار دولار للاقتصاد البالغ حجمه 220 مليار دولار، وأن يكون بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من التطوير لقطاعات مثل السياحة والترفيه.ومع ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" أنه في منتصف الحدث، من غير المرجح أن يلبي العدد الإجمالي للزوار الدوليين توقعات 1.2 مليون خلال البطولة التي استمرت شهرا.لكن بعد انتهاء الحدث، قالت اللجنة القطرية المشرفة على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، إن أكثر من 1.4 مليون شخص زاروا قطر لحضور منافسات المونديال.أثبتت المسابقة بالفعل نجاحا ماليا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث حقق 7.5 مليار دولار من العائدات في هذه الدورة التي تبلغ مدتها أربع سنوات، وهذا يزيد بمليار دولار عما كان متوقعا.
https://sputnikarabic.ae/20221218/قطر-تكشف-عدد-المشجعين-الذين-حضروا-من-الخارج-لمشاهدة-مباريات-المونديال-1071330456.html
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العالم, العالم العربي, قطر, اقتصاد
العالم, العالم العربي, قطر, اقتصاد

إنفاق المشجعين خلال مونديال قطر قفز بنسبة 39%

11:52 GMT 25.12.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمشجعات منتخب البرازيل لكرة القدم يقفزن لالتقاط صورة على طول كورنيش الدوحة في قطر، 23 نوفمبر 2022.
مشجعات منتخب البرازيل لكرة القدم يقفزن لالتقاط صورة على طول كورنيش الدوحة في قطر، 23 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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أنفق المشجعون خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، في الملاعب 39% أكثر مما أنفقوه خلال مونديال 2018 في روسيا، وفقا لبيانات شركة "فيزا"، مزود الدفع الرسمي للحدث.
وقالت "فيزا" إن الزوار من السعودية والولايات المتحدة والإمارات والمكسيك والمملكة المتحدة كانوا الأكثر إنفاقا خلال البطولة، فيما شهدت المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول أكبر إنفاق في أي مباراة.
وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ"، تتضمن البيانات الإنفاق عبر البطاقات التي تحمل علامة "فيزا" التجارية، البطاقات الوحيدة المقبولة في الاستادات.
صورة لمشجعات الأرجنتين في سوق واقف في الدوحة، خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، في 26 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
مجتمع
قطر تكشف عدد المشجعين الذين حضروا من الخارج لمشاهدة مباريات المونديال
18 ديسمبر, 16:00 GMT
كان يأمل منظمو البطولة في قطر أن يوفر كأس العالم دفعة بقيمة 17 مليار دولار للاقتصاد البالغ حجمه 220 مليار دولار، وأن يكون بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من التطوير لقطاعات مثل السياحة والترفيه.
ومع ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" أنه في منتصف الحدث، من غير المرجح أن يلبي العدد الإجمالي للزوار الدوليين توقعات 1.2 مليون خلال البطولة التي استمرت شهرا.
لكن بعد انتهاء الحدث، قالت اللجنة القطرية المشرفة على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، إن أكثر من 1.4 مليون شخص زاروا قطر لحضور منافسات المونديال.
أثبتت المسابقة بالفعل نجاحا ماليا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث حقق 7.5 مليار دولار من العائدات في هذه الدورة التي تبلغ مدتها أربع سنوات، وهذا يزيد بمليار دولار عما كان متوقعا.
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