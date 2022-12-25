https://sputnikarabic.ae/20221225/إيران-تدعو-فرنسا-إلى-ضبط-النفس-في-التعامل-مع-المحتجين-1071567179.html

إيران تدعو فرنسا إلى ضبط النفس في التعامل مع المحتجين

إيران تدعو فرنسا إلى ضبط النفس في التعامل مع المحتجين

أدانت إيران ما وصفته بالتعامل "العنيف والعنصري" مع المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس، داعية الشرطة الفرنسية إلى ضبط النفس في التعامل مع التجمعات السلمية... 25.12.2022, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مساء السبت، إن "إيران قلقة للغاية من تعرض حياة المواطنين، وخصوصا المسلمين والأقليات والمهاجرين للخطر في فرنسا". وأضاف أن "الحكومة الفرنسية لها سجل أسود في اتخاذ سیاسات التمييز العنصري بحق الأقليات والمهاجرين، والتعامل بعنف معهم"، حسب تعبيره.وكان عدد كبير من الجالية الكردية في فرنسا قد تجمعوا في وسط باريس، السبت، في احتجاج للمطالبة بأجوبة بشأن مقتل 3 أكراد في العاصمة الفرنسية في حادث إطلاق نار.وشهد التجمع اشتباكات وأعمال عنف بين بعض المتظاهرين وقوات الشرطة الفرنسية التي ردت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، فإن مطلق النار مواطن فرنسي من "القوقاز"، هاجم مركزا للمهاجرين قبل عام، وخرج لتوه من السجن خلال الشهر الجاري، ولم يكشف المسؤولون عن مزيد من المعلومات عنه.

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