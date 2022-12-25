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https://sputnikarabic.ae/20221225/إيران-تعتزم-إقامة-مراسم-إحياء-الذكرى-الثالثة-لاغتيال-قاسم-سليماني-1071582054.html
إيران تعتزم إقامة مراسم إحياء الذكرى الثالثة لاغتيال قاسم سليماني
إيران تعتزم إقامة مراسم إحياء الذكرى الثالثة لاغتيال قاسم سليماني
أعلن حميد رضا مقدم فر، مسؤول اللجنة الشعبية لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري، عن إقامة مراسم وطنية... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T14:17+0000
2022-12-25T14:17+0000
إيران
مقتل قاسم سليماني
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار العالم الآن
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، عن حميد رضا مقدم فر، أن الجنرال قاسم سليماني كان بطل الحرب ضد الإرهاب، خاصة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن بلاده اتخذت العديد من الإجراءات في إيران بحق سليماني.وقال المسؤول الإيراني:وشدد مقدم فر على أن بلاده لن تسمح بنسيان قضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني، مضيفًا أن إيران تتابع هذه القضية حتى معاقبة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، داعيا وسائل الإعلام إلى الاستمرار في المتابعة.وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "الرأي العام العالمي يعتبر النظام الأمريكي نظاما إرهابيا، حيث اغتال بطل مكافحة الإرهاب الذي كان ضيفا على دولة أخرى".ولفت مسؤول اللجنة الشعبية لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لمقتل قاسم سليماني، إلى أن مؤسسة "الحاج قاسم" تنشط على مدار العام، منوهًا إلى نشر أكثر من 700 كتاب عن قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني.وفي شهر يونيو/حزيران، كشف القضاء الإيراني عدد الدول التي شاركت في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سلیماني، مشددًا على ضرورة محاكمة هذه الدول.وقال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي، إنه "تم تحديد أشخاص في كل من بريطانيا وأمريكا وألمانيا والأردن وغيرها، مشيرًا إلى الدور الفاعل لسليماني في القضاء على "داعش" في العراق وسوريا، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف آبادي أن "هذا الملف يتم دراسته في 3 مستويات الأول في المحاكم العراقية، والثاني في محاكم إيران، والثالث على الصعيد الدولي، حيث شاركت 7 دول في هذا الاغتيال، وتوصلنا إلى تفاهم مع العراق لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتعجيل في البت بهذا الملف".يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20220625/القضاء-الإيراني-يعلن-مشاركة-7-دول-في-اغتيال-قاسم-سلیماني-بينهم-دولة-عربية-1064181379.html
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إيران, مقتل قاسم سليماني, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار العالم الآن
إيران, مقتل قاسم سليماني, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار العالم الآن

إيران تعتزم إقامة مراسم إحياء الذكرى الثالثة لاغتيال قاسم سليماني

14:17 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / KHAMENEI.IRمراسم تشييع قائد قوات القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني
مراسم تشييع قائد قوات القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / KHAMENEI.IR
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أعلن حميد رضا مقدم فر، مسؤول اللجنة الشعبية لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري، عن إقامة مراسم وطنية لإحياء الذكرى الثالثة لاغتياله في الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، عن حميد رضا مقدم فر، أن الجنرال قاسم سليماني كان بطل الحرب ضد الإرهاب، خاصة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن بلاده اتخذت العديد من الإجراءات في إيران بحق سليماني.
قائد فيلق القدس التايع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
القضاء الإيراني يعلن مشاركة 7 دول في اغتيال قاسم سلیماني بينهم دولة عربية
25 يونيو, 09:34 GMT
وقال المسؤول الإيراني:
الشهيد سليماني حارب داعش وكان بحق بطل محاربة الإرهاب في المنطقة وإفشال مخططات أمريكا والكيان الصهيوني في الشرق الأوسط.
وشدد مقدم فر على أن بلاده لن تسمح بنسيان قضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني، مضيفًا أن إيران تتابع هذه القضية حتى معاقبة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، داعيا وسائل الإعلام إلى الاستمرار في المتابعة.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "الرأي العام العالمي يعتبر النظام الأمريكي نظاما إرهابيا، حيث اغتال بطل مكافحة الإرهاب الذي كان ضيفا على دولة أخرى".
ولفت مسؤول اللجنة الشعبية لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لمقتل قاسم سليماني، إلى أن مؤسسة "الحاج قاسم" تنشط على مدار العام، منوهًا إلى نشر أكثر من 700 كتاب عن قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني.
وفي شهر يونيو/حزيران، كشف القضاء الإيراني عدد الدول التي شاركت في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سلیماني، مشددًا على ضرورة محاكمة هذه الدول.
وقال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي، إنه "تم تحديد أشخاص في كل من بريطانيا وأمريكا وألمانيا والأردن وغيرها، مشيرًا إلى الدور الفاعل لسليماني في القضاء على "داعش" في العراق وسوريا، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأضاف آبادي أن "هذا الملف يتم دراسته في 3 مستويات الأول في المحاكم العراقية، والثاني في محاكم إيران، والثالث على الصعيد الدولي، حيث شاركت 7 دول في هذا الاغتيال، وتوصلنا إلى تفاهم مع العراق لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتعجيل في البت بهذا الملف".
يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
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