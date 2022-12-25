عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20221225/اختفاء-نجم-من-سماء-الإمارات-لمدة-8-ثواني-في-ظاهرة-فلكية-نادرة-فيديو-1071564715.html
اختفاء نجم من سماء الإمارات لمدة 8 ثواني في ظاهرة فلكية نادرة... فيديو
اختفاء نجم من سماء الإمارات لمدة 8 ثواني في ظاهرة فلكية نادرة... فيديو
شهدت سماء دولة الإمارات ظاهرة فلكية نادرة، حيث تم رصد اختفاء نجم لمدة 8 ثواني، بسبب مرور كويكب من أمامه. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T06:36+0000
2022-12-25T06:36+0000
مجتمع
منوعات
علوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102252/96/1022529634_0:154:1281:874_1920x0_80_0_0_1be7af1c76e7f0566e7a0d0d46e1b85d.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن مركز الفلك الدولي تمكن فجر يوم السبت، من رصد وتصوير ظاهرة فلكية نادرة شوهدت من مناطق في دولة الإمارات.وأضافت أن الظاهرة تتمثل باختفاء نجم لمدة 8 ثواني، وذلك بسبب بمرور كويكب اسمه "ثولي" (279 Thule) أمام أحد نجوم برج الثور يسمى (HIP 20917).ووفقا لمركز الفلك الدولي، لا يمكن رصد هذه الظاهرة إلا من مناطق معينة تقع داخل شريط ضيق لا يتجاوز عرضه 130 كيلومتر كان يعبر النصف الجنوبي من دولة الإمارات وبعض الدول المجاورة، ومنها أجزاء من سلطنة عمان وقطر والبحرين وشمال السعودية وجنوب الأردن وجنوب فلسطين. وقد تصادف مرور هذا الشريط الضيق فوق مرصد الختم الفلكي في منطقة الختم في إمارة أبوظبي.من جانبه، قال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أن قطر الكويكب "ثولي" بلغ 126 كيلومتر فقط، وكان يقع وقت الاحتجاب على مسافة 474 مليون كيلومتر من الأرض، في حين يبعد عنا النجم 37 سنة ضوئية. وأضاف أن الحسابات الفلكية المسبقة، توقعت أن الكويكب سيعبر أمام النجم ويبدأ الاحتجاب يوم السبت 24 ديسمبر في الساعة 03 فجرا و28 دقيقة بتوقيت الإمارات، ويستمر الاحتجاب لمدة 8 ثواني فقط.وتابع "خلال هذه الفترة يختفي النجم عن الأنظار بسبب مرور الكويكب الخافت أمامه".يشار إلى أن مركز الفلك الدولي يولي أهمية لمثل هذه الظواهر نظرا لما تقدمه من معلومات قيمة للعلماء.
https://sputnikarabic.ae/20220729/ظاهرة-فلكية-تشهدها-سماء-العالم-العربي-فجر-السبت-1065729031.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102252/96/1022529634_0:34:1281:994_1920x0_80_0_0_a9588c234b9de87cd7a97811bbb86636.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
منوعات, علوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

اختفاء نجم من سماء الإمارات لمدة 8 ثواني في ظاهرة فلكية نادرة... فيديو

06:36 GMT 25.12.2022
© Photo / ESA / Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy Schmidtصورة نادرة جداً لـ "كلاباش نيبولا" (Calabash Nebula)، واسمها التقني "OH 231.8+04.2" - وهو مثال مدهش لمرحلة موت نجم صغير الحجم.
صورة نادرة جداً لـ كلاباش نيبولا (Calabash Nebula)، واسمها التقني OH 231.8+04.2 - وهو مثال مدهش لمرحلة موت نجم صغير الحجم. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Photo / ESA / Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy Schmidt
تابعنا عبرTelegram
شهدت سماء دولة الإمارات ظاهرة فلكية نادرة، حيث تم رصد اختفاء نجم لمدة 8 ثواني، بسبب مرور كويكب من أمامه.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن مركز الفلك الدولي تمكن فجر يوم السبت، من رصد وتصوير ظاهرة فلكية نادرة شوهدت من مناطق في دولة الإمارات.
وأضافت أن الظاهرة تتمثل باختفاء نجم لمدة 8 ثواني، وذلك بسبب بمرور كويكب اسمه "ثولي" (279 Thule) أمام أحد نجوم برج الثور يسمى (HIP 20917).
ووفقا لمركز الفلك الدولي، لا يمكن رصد هذه الظاهرة إلا من مناطق معينة تقع داخل شريط ضيق لا يتجاوز عرضه 130 كيلومتر كان يعبر النصف الجنوبي من دولة الإمارات وبعض الدول المجاورة، ومنها أجزاء من سلطنة عمان وقطر والبحرين وشمال السعودية وجنوب الأردن وجنوب فلسطين.
وقد تصادف مرور هذا الشريط الضيق فوق مرصد الختم الفلكي في منطقة الختم في إمارة أبوظبي.
هذه الصورة للعنقود النجمي الكروي كالدويل 87 (أو إن جي سي 1261، هو عنقود مغلق في كوكبة الساعة) بين الملاحظات التي تم إجراؤها بواسطة كاميرا هابل واسعة المجال 3 في الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية جنبًا إلى جنب مع الأشعة تحت الحمراء من الكاميرا المتقدمة للرصد الفلكي. ساعدت هذه الكاميرا علماء الفلك على تتبع حركات نجوم العنقود وفهم الوفرة الكيميائية للنجوم بشكل أفضل. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
ظاهرة فلكية تشهدها سماء العالم العربي فجر السبت
29 يوليو, 11:00 GMT
من جانبه، قال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أن قطر الكويكب "ثولي" بلغ 126 كيلومتر فقط، وكان يقع وقت الاحتجاب على مسافة 474 مليون كيلومتر من الأرض، في حين يبعد عنا النجم 37 سنة ضوئية.
وأضاف أن الحسابات الفلكية المسبقة، توقعت أن الكويكب سيعبر أمام النجم ويبدأ الاحتجاب يوم السبت 24 ديسمبر في الساعة 03 فجرا و28 دقيقة بتوقيت الإمارات، ويستمر الاحتجاب لمدة 8 ثواني فقط.
وتابع "خلال هذه الفترة يختفي النجم عن الأنظار بسبب مرور الكويكب الخافت أمامه".
يشار إلى أن مركز الفلك الدولي يولي أهمية لمثل هذه الظواهر نظرا لما تقدمه من معلومات قيمة للعلماء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала