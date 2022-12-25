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ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط حافلة في نهر بإسبانيا إلى 6 أشخاص
ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط حافلة في نهر بإسبانيا إلى 6 أشخاص
ارتفع عدد ضحايا سقوط حافلة من فوق جسر في نهر شمال غرب إسبانيا في وقت متأخر عشية عيد الميلاد، إلى ستة أشخاص. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T22:49+0000
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وقالت السلطات اليوم الأحد، إن اثنين من الناجين، سائق الحافلة وراكبة، تم إنقاذهما من نهر ليريز في غاليسيا ونقلا إلى المستشفيات. مضيفة أن السائق ظهرت نتيجة اختبار الكحول والمخدرات الخاص به وكانت سلبية.جاءت المكالمة الأولى لخدمات الطوارئ من سائق سيارة عابر لاحظ أن جزءًا من السور الواقي على طول الطريق السريع بين مدينتي لوغو وفيغو قد تم تدميره.بعد فترة وجيزة، وردت مكالمة من داخل السيارة التي انزلقت عن الطريق، أخبر خلالها أحد الركاب خدمات الطوارئ أن الحافلة قد سقطت في النهر وكانت "تمتلئ بالمياه"، حسبما أفادت صحيفة "إل باييس".وهرع رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث خلال الأمطار الغزيرة والتيارات القوية للوصول إلى الحافلة. تم تعليق البحث لساعات بعد أن تجاوز النهر حدود الفيضان في الساعات الأولى من الصباح، وفقا لصحيفة "ذا غارديان".وقال عمدة غاليسيا، ألفونسو رويدا، يوم الأحد، للصحفيين إن جهود البحث والإنقاذ قوضت بسبب هطول الأمطار.وأضاف: "من المروع دائمًا أن نتحدث عن حادث مثل هذا، لكن في هذا الوقت من العام، يكون الأمر أكثر رعبًا".ويعتقد أن ثمانية أشخاص، بينهم السائق، كانوا في الحافلة.وشملت المحطات على طول الطريق سجنًا محليًا، وورد أن العديد من الركاب كانوا عائدين إلى منازلهم في وقت متأخر من يوم السبت بعد زيارة أحبائهم المسجونين.
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ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط حافلة في نهر بإسبانيا إلى 6 أشخاص

22:49 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 23:00 GMT 25.12.2022)
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOالشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
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ارتفع عدد ضحايا سقوط حافلة من فوق جسر في نهر شمال غرب إسبانيا في وقت متأخر عشية عيد الميلاد، إلى ستة أشخاص.
وقالت السلطات اليوم الأحد، إن اثنين من الناجين، سائق الحافلة وراكبة، تم إنقاذهما من نهر ليريز في غاليسيا ونقلا إلى المستشفيات. مضيفة أن السائق ظهرت نتيجة اختبار الكحول والمخدرات الخاص به وكانت سلبية.
جاءت المكالمة الأولى لخدمات الطوارئ من سائق سيارة عابر لاحظ أن جزءًا من السور الواقي على طول الطريق السريع بين مدينتي لوغو وفيغو قد تم تدميره.
وسط الظلام والأمطار الغزيرة، لم يتمكن المتصل من تحديد أي سيارات في النهر - حوالي 40 مترًا تحت الجسر، لكنه قال إن الأضرار التي لحقت بالسور تبدو حديثة.
بعد فترة وجيزة، وردت مكالمة من داخل السيارة التي انزلقت عن الطريق، أخبر خلالها أحد الركاب خدمات الطوارئ أن الحافلة قد سقطت في النهر وكانت "تمتلئ بالمياه"، حسبما أفادت صحيفة "إل باييس".
وهرع رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث خلال الأمطار الغزيرة والتيارات القوية للوصول إلى الحافلة. تم تعليق البحث لساعات بعد أن تجاوز النهر حدود الفيضان في الساعات الأولى من الصباح، وفقا لصحيفة "ذا غارديان".
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
مصرع شخصين جراء سقوط حافلة في نهر بإسبانيا
09:17 GMT
وقال عمدة غاليسيا، ألفونسو رويدا، يوم الأحد، للصحفيين إن جهود البحث والإنقاذ قوضت بسبب هطول الأمطار.
وأضاف: "من المروع دائمًا أن نتحدث عن حادث مثل هذا، لكن في هذا الوقت من العام، يكون الأمر أكثر رعبًا".
ويعتقد أن ثمانية أشخاص، بينهم السائق، كانوا في الحافلة.
وشملت المحطات على طول الطريق سجنًا محليًا، وورد أن العديد من الركاب كانوا عائدين إلى منازلهم في وقت متأخر من يوم السبت بعد زيارة أحبائهم المسجونين.
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