https://sputnikarabic.ae/20221225/ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-شاحنة-وقود-في-جنوب-أفريقيا-إلى-15-شخصا-1071577184.html
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار شاحنة وقود في جنوب أفريقيا إلى 15 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار شاحنة وقود في جنوب أفريقيا إلى 15 شخصا
قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا جو فالا، اليوم الأحد، إن عدد القتلى في انفجار شاحنة وقود في مدينة بوكسبورغ بجنوب أفريقيا، ارتفع إلى 15شخصا. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T12:01+0000
2022-12-25T12:01+0000
2022-12-25T12:01+0000
العالم
جنوب أفريقيا
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وقال الوزير خلال إيجاز بثته الإذاعة الوطنية: "حسب التحديث الذي تلقيناه اليوم، ارتفع هذا الرقم إلى 15 بحلول صباح اليوم".ونقلت هيئة البث الجنوب أفريقية، عبر موقعها الإلكتروني، عن إدارة الطوارئ والكوارث قولها "علقت ناقلة وقود تحت جسر المترو بمدينة بوكسبرغ واشتعلت فيها النيران".وأضافت "أثناء عملية الإطفاء من قبل رجال الإطفاء، انفجرت الناقلة مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين".وأفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا وليام نتلادي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "حجم الانفجار كبير والمنطقة تضررت بشدة والجسر الذي انفجرت الناقلة تحته مدمر".وأشار إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.
https://sputnikarabic.ae/20221224/قتلى-وجرحى-إثر-انفجار-ناقلة-وقود-في-جنوب-أفريقيا-فيديو-1071541042.html
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العالم, جنوب أفريقيا
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار شاحنة وقود في جنوب أفريقيا إلى 15 شخصا
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قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا جو فالا، اليوم الأحد، إن عدد القتلى في انفجار شاحنة وقود في مدينة بوكسبورغ بجنوب أفريقيا، ارتفع إلى 15شخصا.
وقال الوزير خلال إيجاز بثته الإذاعة الوطنية: "حسب التحديث الذي تلقيناه اليوم، ارتفع هذا الرقم إلى 15 بحلول صباح اليوم".
ونقلت هيئة البث الجنوب أفريقية، عبر موقعها الإلكتروني، عن إدارة الطوارئ والكوارث قولها "علقت ناقلة وقود
تحت جسر المترو بمدينة بوكسبرغ واشتعلت فيها النيران".
وأضافت "أثناء عملية الإطفاء من قبل رجال الإطفاء، انفجرت الناقلة
مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين".
وأفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا وليام نتلادي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "حجم الانفجار كبير والمنطقة تضررت بشدة والجسر الذي انفجرت الناقلة تحته مدمر".
وأشار إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.