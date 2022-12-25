https://sputnikarabic.ae/20221225/ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-شاحنة-وقود-في-جنوب-أفريقيا-إلى-15-شخصا-1071577184.html

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار شاحنة وقود في جنوب أفريقيا إلى 15 شخصا

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار شاحنة وقود في جنوب أفريقيا إلى 15 شخصا

قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا جو فالا، اليوم الأحد، إن عدد القتلى في انفجار شاحنة وقود في مدينة بوكسبورغ بجنوب أفريقيا، ارتفع إلى 15شخصا. 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T12:01+0000

2022-12-25T12:01+0000

2022-12-25T12:01+0000

العالم

جنوب أفريقيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101610/95/1016109563_0:193:3827:2346_1920x0_80_0_0_398bed13996b382d8fd64a474d371bd5.jpg

وقال الوزير خلال إيجاز بثته الإذاعة الوطنية: "حسب التحديث الذي تلقيناه اليوم، ارتفع هذا الرقم إلى 15 بحلول صباح اليوم".ونقلت هيئة البث الجنوب أفريقية، عبر موقعها الإلكتروني، عن إدارة الطوارئ والكوارث قولها "علقت ناقلة وقود تحت جسر المترو بمدينة بوكسبرغ واشتعلت فيها النيران".وأضافت "أثناء عملية الإطفاء من قبل رجال الإطفاء، انفجرت الناقلة مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين".وأفاد المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا وليام نتلادي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "حجم الانفجار كبير والمنطقة تضررت بشدة والجسر الذي انفجرت الناقلة تحته مدمر".وأشار إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

https://sputnikarabic.ae/20221224/قتلى-وجرحى-إثر-انفجار-ناقلة-وقود-في-جنوب-أفريقيا-فيديو-1071541042.html

جنوب أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, جنوب أفريقيا