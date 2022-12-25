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https://sputnikarabic.ae/20221225/ارتفاع-عدد-المصابين-في-حرائق-الغابات-في-تشيلي-إلى-67-شخصا-1071577745.html
ارتفاع عدد المصابين في حرائق الغابات في تشيلي إلى 67 شخصا
ارتفاع عدد المصابين في حرائق الغابات في تشيلي إلى 67 شخصا
قال المكتب الوطني للطوارئ بوزارة الداخلية في تشيلي، اليوم الأحد، إن 67 شخصا على الأقل أصيبوا ‏بجروح في حريق غابات هائل مستمر في منطقة فينا ديل مار الساحلية،... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. واندلع الحريق في فينا ديل مار، يوم الخميس الماضي، ولم تتم السيطرة عليه بعد.وأعلن رئيس تشيلي، غابرييل بوريك، عن كارثة كبيرة في المدينة، بعد أن دمرت النيران بالفعل 130 منزلا، وأسفرت عن مقتل شخصين، ولجأ ما لا يقل عن 70 شخصا إلى ملاجئ مؤقتة.وأفاد المكتب الوطني للطوارئ بوزارة الداخلية في تشيلي، أن عدد المنازل التي دمرتها النيران قد يرتفع إلى 270 منزلا.وبدأت السلطات في تشيلي بالفعل في إجراء أعمال إزالة الأنقاض في منطقة فينا ديل مار، وفقا لوزارة الأشغال العامة في البلاد.
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أخبار تشيلي, العالم
أخبار تشيلي, العالم

ارتفاع عدد المصابين في حرائق الغابات في تشيلي إلى 67 شخصا

12:17 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / STRحرائق الغابات
حرائق الغابات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
حرائق الغابات
© AFP 2022 / STR
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قال المكتب الوطني للطوارئ بوزارة الداخلية في تشيلي، اليوم الأحد، إن 67 شخصا على الأقل أصيبوا ‏بجروح في حريق غابات هائل مستمر في منطقة فينا ديل مار الساحلية، بوسط البلاد.‏
موسكو - سبوتنيك. واندلع الحريق في فينا ديل مار، يوم الخميس الماضي، ولم تتم السيطرة عليه بعد.
وأعلن رئيس تشيلي، غابرييل بوريك، عن كارثة كبيرة في المدينة، بعد أن دمرت النيران بالفعل 130 منزلا، وأسفرت عن مقتل شخصين، ولجأ ما لا يقل عن 70 شخصا إلى ملاجئ مؤقتة.
وأفاد المكتب الوطني للطوارئ بوزارة الداخلية في تشيلي، أن عدد المنازل التي دمرتها النيران قد يرتفع إلى 270 منزلا.
وبدأت السلطات في تشيلي بالفعل في إجراء أعمال إزالة الأنقاض في منطقة فينا ديل مار، وفقا لوزارة الأشغال العامة في البلاد.
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