https://sputnikarabic.ae/20221225/الأكبر-في-تاريخ-الجزائر-الرئيس-تبون-يوقع-على-موازنة-2023-1071589371.html
الأكبر في تاريخ الجزائر... الرئيس تبون يوقع على موازنة 2023
الأكبر في تاريخ الجزائر... الرئيس تبون يوقع على موازنة 2023
وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على موازنة عام 2023، وهي الأكبر في تاريخ البلاد، والتي سبق ومررها البرلمان بغرفتيه. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T17:28+0000
2022-12-25T17:28+0000
2022-12-25T17:28+0000
الجزائر
العالم العربي
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وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن تبون وقّع على قانون المالية لسنة 2023 في مقر رئاسة الجمهورية وبحضور رئيسي مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان)، والمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية)، ورئيس الوزراء ورئيس الأركان ومدير ديوان رئاسة الجمهورية وأعضاء الطاقم الحكومي.ومنذ استقلال الجزائر عام 1962، فإن الموازنة التي وقّعها تبون هي الأضخم في تاريخ البلاد حيث بلغت قيمتها 13 مليارا و918 مليونا و40 ألف دينار جزائري (نحو 99 مليار دولار)، بزيادة قدرها 24.5 مليار دولار عن موازنة 2022 (74 مليار دولار).وفي الموازنة الجديدة تم تخصيص موازنة دفاع قاربت 23 مليار دولار، ما يمثل زيادة تاريخية في موازنة وزارة الدفاع التي تصدرت بقية القطاعات، تلتها وزارة المال بـ22.4 مليار دولار، والداخلية بنحو 7.1 مليارات دولار، في حين حلّ قطاع التعليم والتربية رابعاً في المخصصات المالية لعام 2023 بنحو 8.3 مليارات دولار.وستبلغ نسبة عجز الموازنة 20.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 43 مليار دولار، صعودا من 15.9 في المئة خلال العام الجاري، التي تعادل 4092 مليار دينار (31 مليار دولار)، وهو ما عزته الحكومة إلى التداعيات المالية المتوقعة لرفع الأجور والمرتبات المنتظرة خلال السنة 2023 المقبلة، إضافة لتوسيع المستفيدين من علاوة العاطلين عن العمل لنحو 2 مليون مستفيد.ويتوقع مشروع قانون المالية الجديد أن يتوسع اقتصاد الجزائر بنسبة 4.1% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% في عام 2022، مع تراجع التضخم إلى 5.1% من 7.7%.
https://sputnikarabic.ae/20221020/الجزائر-تضاعف-الإنفاق-على-الجيش-وإعانة-البطالة-بفضل-ارتفاع-هائل-في-عائدات-الغاز-1069294876.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الجزائر, العالم العربي
الأكبر في تاريخ الجزائر... الرئيس تبون يوقع على موازنة 2023
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وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على موازنة عام 2023، وهي الأكبر في تاريخ البلاد، والتي سبق ومررها البرلمان بغرفتيه.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن تبون وقّع على قانون المالية
لسنة 2023 في مقر رئاسة الجمهورية وبحضور رئيسي مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان)، والمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية)، ورئيس الوزراء ورئيس الأركان ومدير ديوان رئاسة الجمهورية وأعضاء الطاقم الحكومي.
ومنذ استقلال الجزائر عام 1962، فإن الموازنة التي وقّعها تبون هي الأضخم في تاريخ البلاد حيث بلغت قيمتها 13 مليارا و918 مليونا و40 ألف دينار جزائري (نحو 99 مليار دولار)، بزيادة قدرها 24.5 مليار دولار عن موازنة 2022 (74 مليار دولار).
وفي الموازنة الجديدة تم تخصيص موازنة دفاع قاربت 23 مليار دولار، ما يمثل زيادة تاريخية في موازنة وزارة الدفاع
التي تصدرت بقية القطاعات، تلتها وزارة المال بـ22.4 مليار دولار، والداخلية بنحو 7.1 مليارات دولار، في حين حلّ قطاع التعليم والتربية رابعاً في المخصصات المالية لعام 2023 بنحو 8.3 مليارات دولار.
وستبلغ نسبة عجز الموازنة 20.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 43 مليار دولار، صعودا من 15.9 في المئة خلال العام الجاري، التي تعادل 4092 مليار دينار (31 مليار دولار)، وهو ما عزته الحكومة إلى التداعيات المالية المتوقعة لرفع الأجور والمرتبات المنتظرة خلال السنة 2023 المقبلة، إضافة لتوسيع المستفيدين من علاوة العاطلين عن العمل لنحو 2 مليون مستفيد.
ويتوقع مشروع قانون المالية الجديد أن يتوسع اقتصاد الجزائر بنسبة 4.1% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% في عام 2022، مع تراجع التضخم إلى 5.1% من 7.7%.