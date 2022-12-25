https://sputnikarabic.ae/20221225/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-منزعج-من-الحظر-المفروض-على-النساء-في-أفغانستان-1071565354.html

الأمين العام للأمم المتحدة منزعج من الحظر المفروض على النساء في أفغانستان

الأمين العام للأمم المتحدة منزعج من الحظر المفروض على النساء في أفغانستان

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش قلقه من الحظر الذي فرضته طالبان على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية. 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T07:01+0000

2022-12-25T07:01+0000

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موسكو- سبوتنيك. وحسب ما أعلنه المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، فإن غوتيريش أعرب عن قلقه إزاء حظر حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان (محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة على الإرهاب) على النساء العمل في المنظمات الإنسانية.وقال دوجاريك إن "الأمين العام منزعج بشدة من الأمر الذي ورد عن سلطات طالبان بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية" ، مضيفا أن "القرار سيقوض عمل العديد من المنظمات العاملة في جميع أنحاء البلاد لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة النساء والفتيات"."إن إيصال المساعدة الإنسانية بشكل فعال يتطلب وصولاً كاملاً وآمناً ودون عوائق لجميع العاملين في مجال تقديم المساعدة ، بمن فيهم النساء، وسيؤدي الحظر المفروض على النساء اللائي يعملن مع المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في أفغانستان إلى مزيد من المشقة التي لا توصف لشعب أفغانستان"وفي وقت سابق أمس السبت، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين على تويتر إنه يشعر بالقلق من حظر طالبان على النساء توصيل المساعدات الإنسانية في أفغانستان وحذر من أن هذا القرار "قد يكون مدمرًا للشعب الأفغاني".وأمرت وزارة التعليم الأفغانية التابعة لحكومة طالبان يوم الثلاثاء بتعليق تعليم الفتيات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية. لاقى قرار السلطات الأفغانية انتقادات شديدة من قبل عدد من المنظمات الدولية وقادة العالم.طالع أيضا:أمريكا تحذر طالبان من "عواقب وخيمة" بعد حظر التعليم الجامعي للفتيات

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https://sputnikarabic.ae/20221222/طالبان-تطالب-بإغلاق-المراكز-التعليمية-للفتيات-في-أنحاء-أفغانستان-حتى-إشعار-آخر-1071499098.html

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