https://sputnikarabic.ae/20221225/البحرين-العشرات-يتظاهرون-ضد-الاحتفالات-بـ-الحانوكا-اليهودي-فيديو-1071593176.html
البحرين... العشرات يتظاهرون ضد الاحتفالات بـ "الحانوكا" اليهودي.. فيديو
البحرين... العشرات يتظاهرون ضد الاحتفالات بـ "الحانوكا" اليهودي.. فيديو
تظاهر عشرات المواطنين في البحرين، مساء اليوم الأحد، احتجاجا على التقارب بين المنامة والبحرين، والاحتفال بعيد "الحانوكا" (الأنوار) اليهودي في المملكة. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T20:45+0000
2022-12-25T20:45+0000
2022-12-25T20:45+0000
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ونشر روعي كايس محرر الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية الرسمية على حسابه في موقع تويتر، مقطع فيديو يوثق لمسيرة احتجاجية في المنامة.وكتب كايس، معلقًا على الفيديو: "في البحرين، يواصل نشطاء المعارضة (الشيعة) التظاهر ضد الاحتفال بعيد الحانوكا في المملكة الخليجية. إليكم توثيق من عاصمة البحرين اليوم".و"الحانوكا" عيد يهودي بدأ يوم الأحد الماضي الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وينتهي الاحتفال به غدا الاثنين 26 من الشهر نفسه، حيث يشعل خلاله اليهودي كل يوم شمعة في الشمعدان.وتوطدت العلاقات بين إسرائيل والبحرين منذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 14 سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, البحرين, إسرائيل
العالم العربي, البحرين, إسرائيل
البحرين... العشرات يتظاهرون ضد الاحتفالات بـ "الحانوكا" اليهودي.. فيديو
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تظاهر عشرات المواطنين في البحرين، مساء اليوم الأحد، احتجاجا على التقارب بين المنامة والبحرين، والاحتفال بعيد "الحانوكا" (الأنوار) اليهودي في المملكة.
ونشر روعي كايس محرر الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية الرسمية على حسابه في موقع تويتر، مقطع فيديو يوثق لمسيرة احتجاجية في المنامة.
وكتب كايس، معلقًا على الفيديو: "في البحرين، يواصل نشطاء المعارضة (الشيعة) التظاهر ضد الاحتفال بعيد الحانوكا في المملكة الخليجية. إليكم توثيق من عاصمة البحرين اليوم".
و"الحانوكا" عيد يهودي بدأ يوم الأحد الماضي الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وينتهي الاحتفال به غدا الاثنين 26 من الشهر نفسه، حيث يشعل خلاله اليهودي كل يوم شمعة في الشمعدان.
وتوطدت العلاقات بين إسرائيل والبحرين
منذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 14 سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.