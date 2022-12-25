https://sputnikarabic.ae/20221225/الجيش-الباكستاني-يعلن-مقتل-6-من-جنوده-في-اشتباكات-مع-متشددين--1071587451.html

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 6 من جنوده في اشتباكات مع متشددين

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 6 من جنوده في اشتباكات مع متشددين

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده وإرهابي قرب الحدود مع أفغانستان، عندما حاولت مجموعة من المسلحين التسلل إلى شمال غرب البلاد، مما أدى إلى... 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T16:37+0000

2022-12-25T16:37+0000

2022-12-25T16:37+0000

العالم

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واندلع الاشتباك في منطقة سامبازة في إقليم جوب ليلا، كما أصيب جنديان آخران في تبادل لإطلاق النار، بحسب بيان للجيش.وأضاف الجيش أن المنطقة خضعت للمراقبة بالفعل منذ أيام بعد ورود تقارير استخبارية تفيد بأن مسلحين يستخدمون الطريق للتسلل إلى باكستان لاستهداف المدنيين وقوات الأمن.وفي حادث منفصل، جنوب غربي باكستان، انفجرت قنبلة زرعت على جانب طريق، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل نقيب وأربعة جنود آخرين. وقال بيان عسكري إن الانفجار استهدف القوات المشاركة في عملية مناهضة للمتشددين في منطقة كوهلو في إقليم بلوشستان.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات على الفور. لطالما شنت الجماعات الانفصالية البلوشية تمردا منخفض المستوى في المنطقة.والشهر الماضي، أنهت حركة طالبان الباكستانية، المعروفة باسم حركة طالبان باكستان، وقف إطلاق النار الشهر وهاجمت قوات الأمن الباكستانية.وطالبان الباكستانية جماعة منفصلة لكنها حليفة لحركة طالبان الأفغانية، التي استولت على السلطة في أفغانستان قبل عام بينما كانت القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في المراحل الأخيرة من انسحابهم. شجعت سيطرة طالبان في أفغانستان حركة طالبان الباكستانية.والجمعة الماضي، أعلنت الشرطة الباكستانية انفجار سيارة ملغمة عند نقطة تفتيش في العاصمة إسلام آباد. وتبنت "طالبان باكستان" العملية لاحقا، وقالت إن الهجوم جاء ردا على مقتل عضو بارز في الحركة.

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