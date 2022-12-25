https://sputnikarabic.ae/20221225/الجيش-الصيني-أجرينا-تدريبات-عسكرية-حول-تايوان-ردا-على-تصاعد-التواطؤ-بين-واشنطن-وتايبيه-1071577442.html

الجيش الصيني: أجرينا تدريبات عسكرية حول تايوان ردا على تصاعد التواطؤ بين واشنطن وتايبيه

الجيش الصيني: أجرينا تدريبات عسكرية حول تايوان ردا على تصاعد التواطؤ بين واشنطن وتايبيه

أعلن الجيش الصيني، اليوم الأحد، أنه أجرى تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي وتسعى للاستقلال عن الصين، منوها بأن هذه التدريبات تأتي ردا... 25.12.2022, سبوتنيك عربي

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2022-12-25T12:07+0000

2022-12-25T12:07+0000

العالم

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية فقد "أجرت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات دورية مشتركة حول جزيرة تايوان اليوم الأحد ردا على تصاعد التواطؤ بين الولايات المتحدة وتايوان".يذكر أن وزارة الدفاع التايوانية، قالت يوم الخميس الماضي، إن القوات المسلحة للجزيرة رصدت 39 طائرة وثلاث سفن تابعة للجيش الصيني تقترب من الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتصاعد الوضع حول تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/آب الماضي.وأدانت الصين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وبدأت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.وأرسلت العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وليتوانيا والولايات المتحدة واليابان، ومؤخرا ألمانيا وفودها إلى الجزيرة منذ ذلك الحين، مما زاد من التوترات في مضيق تايوان.وتحكم تايوان بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها جزء لا يتجزأ من الصين، في حين تؤكد تايوان، وهي إقليم له حكومتها المنتخبة أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لا تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة لا جدال فيها.

https://sputnikarabic.ae/20221222/بعد-إرسالها-ضمن-قوة-جوية-إلى-مضيق-تايوان-ما-هي-قدرات-المقاتلة-الصينية-جي---16-1071471710.html

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العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان