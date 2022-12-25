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https://sputnikarabic.ae/20221225/الحرس-الثوري-يعلن-اعتقال-شبكة-تجسس-لصالح-بريطانيا-تعمل-على-توسيع-أعمال-الشغب-في-إيران-1071585490.html
الحرس الثوري يعلن اعتقال شبكة تجسس لصالح بريطانيا تعمل على توسيع أعمال الشغب في إيران
الحرس الثوري يعلن اعتقال شبكة تجسس لصالح بريطانيا تعمل على توسيع أعمال الشغب في إيران
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، "اعتقال شبكة تجسس لصالح بريطانيا، في محافظة كرمان، وسط البلاد، تعمل على توسيع رقعة أعمال الشغب في البلاد". 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T15:41+0000
2022-12-25T15:42+0000
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وقال مقر ثار الله التابع للحرس الثوري في محافظة كرمان، في بيان له، إنه "تم اعتقال شبكة تجسس تسمى زاغرس تعمل بأمر من عناصر الاستخبارات البريطانية في محافظة كرمان وسط البلاد"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف البيان أنه "تم اعتقال 7 أعضاء من أعضاء الشبكة الرئيسيين، وبينهم أشخاص يحملون الجنسية المزدوجة وكانوا يسعون للهروب من البلاد".وأكد الحرس الثوري أن "هذه الشبكة التي تعمل بأمر من ضباط المخابرات البريطانية كانت تعمل على توسيع رقعة الاحتجاجات خلال فترة أعمال الشغب الأخيرة في إيران".واعتقلت سلطات الأمن الإيرانية، في وقت سابق اليوم، 4 من المحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب في البلاد، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أخيرا.وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أن "جهاز مخابرات شرطة طهران يعلن اعتقال 4 أشخاص يعتبرون من الفاعلين الأساسيين وقادة انعدام الأمن والتحريض على أعمال الشغب".وكان المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي مهر، قد أعلن في وقت سابق، إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.وقال القاضي الإيراني إنه "تم الحكم على 160 شخصا في طهران بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وحُكم على 80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و5 سنوات، ‌وحُكم على 160 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وحُكم على 70 شخصا بغرامات مالية".وتشهد إيران منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها، بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.
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إيران, أخبار إيران, بريطانيا, العالم
إيران, أخبار إيران, بريطانيا, العالم

الحرس الثوري يعلن اعتقال شبكة تجسس لصالح بريطانيا تعمل على توسيع أعمال الشغب في إيران

15:41 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 15:42 GMT 25.12.2022)
© AP Photoاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، "اعتقال شبكة تجسس لصالح بريطانيا، في محافظة كرمان، وسط البلاد، تعمل على توسيع رقعة أعمال الشغب في البلاد".
وقال مقر ثار الله التابع للحرس الثوري في محافظة كرمان، في بيان له، إنه "تم اعتقال شبكة تجسس تسمى زاغرس تعمل بأمر من عناصر الاستخبارات البريطانية في محافظة كرمان وسط البلاد"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف البيان أنه "تم اعتقال 7 أعضاء من أعضاء الشبكة الرئيسيين، وبينهم أشخاص يحملون الجنسية المزدوجة وكانوا يسعون للهروب من البلاد".
وأكد الحرس الثوري أن "هذه الشبكة التي تعمل بأمر من ضباط المخابرات البريطانية كانت تعمل على توسيع رقعة الاحتجاجات خلال فترة أعمال الشغب الأخيرة في إيران".
واعتقلت سلطات الأمن الإيرانية، في وقت سابق اليوم، 4 من المحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب في البلاد، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أخيرا.
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أن "جهاز مخابرات شرطة طهران يعلن اعتقال 4 أشخاص يعتبرون من الفاعلين الأساسيين وقادة انعدام الأمن والتحريض على أعمال الشغب".
وكان المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي مهر، قد أعلن في وقت سابق، إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال القاضي الإيراني إنه "تم الحكم على 160 شخصا في طهران بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وحُكم على 80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و5 سنوات، ‌وحُكم على 160 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وحُكم على 70 شخصا بغرامات مالية".
وتشهد إيران منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها، بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.

ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.
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