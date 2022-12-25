https://sputnikarabic.ae/20221225/الحكومة-الإيرانية-تقول-إنها-لم-تغادر-طاولة-المفاوضات-النووية-وتتحدث-عن-خيارات-أخرى-1071581445.html

الحكومة الإيرانية تقول إنها لم تغادر طاولة المفاوضات النووية وتتحدث عن خيارات أخرى

الحكومة الإيرانية تقول إنها لم تغادر طاولة المفاوضات النووية وتتحدث عن خيارات أخرى

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تغادر طاولة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي"، مشيرة إلى أن لديها خيارات أخرى. 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T13:50+0000

2022-12-25T13:50+0000

2022-12-25T13:50+0000

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في تجمع للتعبئة الطلابية حول السياسة الخارجية التي تنتهجها إيران، إن "الخط الأحمر للحكومة هو تنفيذ تدابير ورؤى قائد الثورة في مختلف المجالات ومنها السياسة الخارجية"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف: "كما التزمنا بالخطوط الحمراء من قبل فلن نتراجع عنها، ولن تترك الحكومة طاولة المفاوضات في خطة العمل المشتركة الشاملة لإحياء الاتفاق النووي، لكننا لن نضع كل البيض في سلة واحدة".وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، حذّر القوى الدولية من أن نافذة إحياء الاتفاق النووي، ‏والمعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، لا تزال مفتوحة "ولكن ليس إلى الأبد".‏وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناءً".وفي 4 أغسطس/ آب، استؤنفت في فيينا المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

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