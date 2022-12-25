https://sputnikarabic.ae/20221225/الخارجية-الصينية-تعزز-الثقة-الاستراتيجية-المتبادلة-بين-روسيا-والصين-1071563865.html
الخارجية الصينية: تعزز الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين روسيا والصين
الخارجية الصينية: تعزز الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين روسيا والصين
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، أن الثقة السياسية والاستراتيجية المتبادلة بين روسيا والصين تعززت خلال العام الماضي، وأن العلاقات الصينية... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T05:22+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال وانغ يي في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية: "على مدار العام، دعمت الصين وروسيا بعضهما البعض بقوة في تعزيز المصالح الأساسية، وتعززت ثقتنا السياسية والاستراتيجية المتبادلة بشكل أكبر".وأضاف وانغ يي: "أنه في عام 2022، قامت روسيا والصين بتعميق التعاون الودي وحسن الجوار، وأصبح التعاون الاستراتيجي الشامل "أكثر نضجًا وثباتًا".ولفت إلى إن العلاقات الصينية الروسية تظل "قوية كالصخرة"، مؤكدا أن العلاقات بين موسكو وبكين ليست موجهة ضد أي طرف ثالث، فهي تقوم على مبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة.
https://sputnikarabic.ae/20221224/تحليل-الهند-والصين-تتعاونان-مع-روسيا-اعترافاً-بأهمية-موسكو-للأمن-1071541894.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم
الخارجية الصينية: تعزز الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين روسيا والصين
05:22 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 05:30 GMT 25.12.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، أن الثقة السياسية والاستراتيجية المتبادلة بين روسيا والصين تعززت خلال العام الماضي، وأن العلاقات الصينية الروسية "قوية كالصخر".
موسكو - سبوتنيك
. وقال وانغ يي في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية: "على مدار العام، دعمت الصين وروسيا بعضهما البعض بقوة في تعزيز المصالح الأساسية، وتعززت ثقتنا السياسية والاستراتيجية المتبادلة بشكل أكبر".
وأضاف وانغ يي: "أنه في عام 2022، قامت روسيا والصين بتعميق التعاون الودي وحسن الجوار، وأصبح التعاون الاستراتيجي الشامل "أكثر نضجًا وثباتًا".
ولفت إلى إن العلاقات الصينية الروسية تظل "قوية كالصخرة"، مؤكدا أن العلاقات بين موسكو وبكين ليست موجهة ضد أي طرف ثالث، فهي تقوم على مبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة.