https://sputnikarabic.ae/20221225/الخارجية-الصينية-علاقات-بكين-وواشنطن-واجهت-صعوبات-خطيرة-خلال-العام-الفائت-1071563610.html
الخارجية الصينية: علاقات بكين وواشنطن واجهت صعوبات خطيرة خلال العام الفائت
الخارجية الصينية: علاقات بكين وواشنطن واجهت صعوبات خطيرة خلال العام الفائت
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي إن، أن العلاقات الصينية الأمريكية واجهت صعوبات خطيرة في العام الماضي، حيث قاومت بكين بحزم الاستفزازات والضغوط الأمريكية. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T05:12+0000
2022-12-25T05:12+0000
2022-12-25T05:12+0000
العالم
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وقال وانغ يي خلال خطابه على هامش ندوة بشأن الدبلوماسية الصينية: "لأن الولايات المتحدة استمرت بعناد في اعتبار الصين منافسها الرئيسي وانخرطت في احتواء وقمع واستفزاز صارخ ضد الصين، فقد واجهت العلاقات الصينية الأمريكية صعوبات خطيرة".ونشر نص الخطاب على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية الشعبية حيث أشار وانغ يي إلى أن إجراءات حاسمة اتخذتها بكين لمواجهة سياسات القوة والترهيب، مضيفاً أنه لا يمكن لأي قوة مهيمنة أن تخيف الصين وتصرفنا بشكل حاسم لحماية المصالح الأساسية للصين والكرامة الوطنية".وردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان بالقول إن الصين اتخذت إجراءات حازمة وحاسمة تظهر بشكل كامل إرادة لا تتزعزع لحماية السيادة والأمن الوطنيين.وشدد وانغ يي على أن غياب الصراعات وعدم المواجهة والتعايش السلمي وتعميق التكامل الاقتصادي والاستفادة من تنمية بعضهما البعض يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.وأضاف الدبلوماسي "اللعب بالمنافسة يجلب الضرر فقط وليس المنفعة والرغبة في التعاون ضرورة وليست اختيار".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الخارجية الصينية: علاقات بكين وواشنطن واجهت صعوبات خطيرة خلال العام الفائت
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أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي إن، أن العلاقات الصينية الأمريكية واجهت صعوبات خطيرة في العام الماضي، حيث قاومت بكين بحزم الاستفزازات والضغوط الأمريكية.
وقال وانغ يي خلال خطابه على هامش ندوة بشأن الدبلوماسية الصينية: "لأن الولايات المتحدة استمرت بعناد في اعتبار الصين منافسها الرئيسي وانخرطت في احتواء وقمع واستفزاز صارخ ضد الصين، فقد واجهت العلاقات الصينية الأمريكية صعوبات خطيرة".
ونشر
نص الخطاب على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية الشعبية حيث أشار وانغ يي إلى أن إجراءات حاسمة اتخذتها بكين لمواجهة سياسات القوة والترهيب، مضيفاً أنه لا يمكن لأي قوة مهيمنة أن تخيف الصين وتصرفنا بشكل حاسم لحماية المصالح الأساسية للصين والكرامة الوطنية".
وردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان بالقول إن الصين اتخذت إجراءات حازمة وحاسمة تظهر بشكل كامل إرادة لا تتزعزع لحماية السيادة والأمن الوطنيين.
وشدد وانغ يي على أن غياب الصراعات وعدم المواجهة والتعايش السلمي وتعميق التكامل الاقتصادي والاستفادة من تنمية بعضهما البعض يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.
وأضاف الدبلوماسي "اللعب بالمنافسة يجلب الضرر فقط وليس المنفعة والرغبة في التعاون ضرورة وليست اختيار".