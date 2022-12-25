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https://sputnikarabic.ae/20221225/الخارجية-القطرية-ترد-على-البشت-الخليجي-الذي-ارتداه-ميسي-عقب-فوز-الأرجنتين-بكأس-العالم-1071566888.html
الخارجية القطرية ترد على "البشت الخليجي" الذي ارتداه ميسي عقب فوز الأرجنتين بكأس العالم
الخارجية القطرية ترد على "البشت الخليجي" الذي ارتداه ميسي عقب فوز الأرجنتين بكأس العالم
علقت وزارة الخارجية القطرية على الجدل الذي أثاره إعلاميون في أوروبا حول ارتداء نجم كرة القدم ‏الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للبشت الخليجي، عقب فوز منتخب بلاده... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T07:58+0000
2022-12-25T07:58+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
رياضة
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ونشرت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، عبر "تويتر"، أمس السبت، تغريدة ترد فيها على الجدل الأوروبي المثار بشأن بشت ميسي، وكتبت: "حالة من السعار انتابت إعلاميين أوروبيين كثر وهم يمارسون عقدتهم الاستعلائية على ثقافات العالم بعد خلع “البشت” العربي على ميسي تكريما".وأضافت الخاطر أن "الأوروبيين يمارسون هذا الطقس من خلال لباس الجبة السوداء في حفلات تخرجهم، الذي هو أصلا تقليد عربي أسس عام 859".وتابعت: "والمفارقة أن الأوروبيين أنفسهم يمارسون هذا الطقس في كل حفلات التخرج، وهو تقليد عربي بدأ في جامعة القرويين التي أسستها فاطمة الفهري عام 859".كما أرفقت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، مع تغريدتها مقطع فيديو يتضمن عدد من مقاطع من برامج أوروبية وصور لعناوين صحفتهم، تنتقذ ارتداء ليونيل ميسي للبشت الخليجي.يذكر أن منتخب الأرجنتين لكرة القدم فاز ببطولة كأس العالم 2022، بعد تغلبه على نظيره الفرنسي، يوم الأحد الماضي، بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيده ثلاث بطولات عالمية.
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ليونيل ميسي, رياضة
ليونيل ميسي, رياضة

الخارجية القطرية ترد على "البشت الخليجي" الذي ارتداه ميسي عقب فوز الأرجنتين بكأس العالم

07:58 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي "البشت الخليجي" بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي البشت الخليجي بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي "البشت الخليجي" بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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علقت وزارة الخارجية القطرية على الجدل الذي أثاره إعلاميون في أوروبا حول ارتداء نجم كرة القدم ‏الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للبشت الخليجي، عقب فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ‏في قطر، الأسبوع الماضي.‏
ونشرت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، عبر "تويتر"، أمس السبت، تغريدة ترد فيها على الجدل الأوروبي المثار بشأن بشت ميسي، وكتبت: "حالة من السعار انتابت إعلاميين أوروبيين كثر وهم يمارسون عقدتهم الاستعلائية على ثقافات العالم بعد خلع “البشت” العربي على ميسي تكريما".
وأضافت الخاطر أن "الأوروبيين يمارسون هذا الطقس من خلال لباس الجبة السوداء في حفلات تخرجهم، الذي هو أصلا تقليد عربي أسس عام 859".
وتابعت: "والمفارقة أن الأوروبيين أنفسهم يمارسون هذا الطقس في كل حفلات التخرج، وهو تقليد عربي بدأ في جامعة القرويين التي أسستها فاطمة الفهري عام 859".
كما أرفقت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، مع تغريدتها مقطع فيديو يتضمن عدد من مقاطع من برامج أوروبية وصور لعناوين صحفتهم، تنتقذ ارتداء ليونيل ميسي للبشت الخليجي.
يذكر أن منتخب الأرجنتين لكرة القدم فاز ببطولة كأس العالم 2022، بعد تغلبه على نظيره الفرنسي، يوم الأحد الماضي، بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيده ثلاث بطولات عالمية.
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