https://sputnikarabic.ae/20221225/الركراكي-ضمن-قائمة-المرشحين-لجائزة-أفضل-مدرب-وطني-في-العالم-1071589863.html
الركراكي ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب وطني في العالم
الركراكي ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب وطني في العالم
تم ترشيح مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، الذي أصبح أول إطار تقني أفريقي وعربي يقود فريقه إلى نصف نهائي كأس العالم، للظفر بجائزة أفضل مدرب وطني في العالم،... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T17:48+0000
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ويوجد الركراكي ضمن قائمة المرشحين التي كشف عنها الاتحاد الدولي، اليوم الأحد، على موقعه الإلكتروني، والتي تضم، على الخصوص، مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، الفائز بكأس العالم 2022، والفرنسي ديديي ديشان، المتأهل إلى نهائي مونديال قطر والفائز بالجائزة سنة 2020، وزلاتكو داليتش الذي أحرز المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة مع منتخب كرواتيا.وبحسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، فإنه سيتم الإعلان عن المرشح الذي سيخلف مدرب منتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، مطلع يناير/كانون الثاني 2023، وفقا لوكالة "المغرب العربي للأنباء".ونجح وليد الركراكي، الذي تولى مسؤولية تدريب المنتخب المغربي خلفا لوحيد خليلودزيتش، في بناء فريق تنافسي قاده إلى الدور الثاني من مونديال قطر متصدرا مجموعته السادسة، أمام منتخبات قوية مثل كرواتيا وبلجيكا، قبل أن يهزم إسبانيا ثم البرتغال، ويتأهل إلى الدور نصف النهائي.وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب الدولي السابق، البالغ من العمر 47 عاما، والذي تم تعيينه مدربا لمنتخب أسود الأطلس قبل بضعة أشهر من انطلاق المونديال، كان قد تألق أيضا برفقة فريق الوداد البيضاوي بإحرازه لقب عصبة الأبطال الأفريقية والبطولة الوطنية. كما سبق وأن خاض تجارب أخرى كمدرب لفريق الفتح الرباطي ولفريق الدحيل القطري.
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رياضة, أخبار المغرب اليوم, منتخب المغرب لكرة القدم
رياضة, أخبار المغرب اليوم, منتخب المغرب لكرة القدم
الركراكي ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب وطني في العالم
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تم ترشيح مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، الذي أصبح أول إطار تقني أفريقي وعربي يقود فريقه إلى نصف نهائي كأس العالم، للظفر بجائزة أفضل مدرب وطني في العالم، التي يمنحها الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم .
ويوجد الركراكي ضمن قائمة المرشحين التي كشف عنها الاتحاد الدولي، اليوم الأحد، على موقعه الإلكتروني، والتي تضم، على الخصوص، مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني
، الفائز بكأس العالم 2022، والفرنسي ديديي ديشان، المتأهل إلى نهائي مونديال قطر والفائز بالجائزة سنة 2020، وزلاتكو داليتش الذي أحرز المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة مع منتخب كرواتيا.
وبحسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، فإنه سيتم الإعلان عن المرشح الذي سيخلف مدرب منتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، مطلع يناير/كانون الثاني 2023، وفقا لوكالة "المغرب العربي للأنباء".
ونجح وليد الركراكي
، الذي تولى مسؤولية تدريب المنتخب المغربي خلفا لوحيد خليلودزيتش، في بناء فريق تنافسي قاده إلى الدور الثاني من مونديال قطر متصدرا مجموعته السادسة، أمام منتخبات قوية مثل كرواتيا وبلجيكا، قبل أن يهزم إسبانيا ثم البرتغال، ويتأهل إلى الدور نصف النهائي.
وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب الدولي السابق، البالغ من العمر 47 عاما، والذي تم تعيينه مدربا لمنتخب أسود الأطلس قبل بضعة أشهر من انطلاق المونديال، كان قد تألق أيضا برفقة فريق الوداد البيضاوي بإحرازه لقب عصبة الأبطال الأفريقية والبطولة الوطنية. كما سبق وأن خاض تجارب أخرى كمدرب لفريق الفتح الرباطي ولفريق الدحيل القطري.