https://sputnikarabic.ae/20221225/السجن-11-عاما-لرئيس-المالديف-السابق-بعد-إدانته-بغسل-الأموال-والرشوة-1071585071.html
السجن 11 عاما لرئيس المالديف السابق بعد إدانته بغسل الأموال والرشوة
السجن 11 عاما لرئيس المالديف السابق بعد إدانته بغسل الأموال والرشوة
أدانت محكمة في جزر المالديف، اليوم الأحد، الرئيس السابق للبلاد بتهمة غسل الأموال وقبول رشوة، وقضت بسجنه 11 عاما وتغريمه 5 ملايين دولار. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T15:35+0000
2022-12-25T15:35+0000
2022-12-25T15:35+0000
العالم
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ووجدت المحكمة الجنائية أن عبد الله يمين مذنب بقبول أموال لاستئجار جزيرة مملوكة للحكومة. حكم يمين أرخبيل المحيط الهندي، المعروف كوجهة سياحية من 2013 إلى 2018.حكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة غسل الأموال و4 سنوات لقبول رشوة. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يدان فيها يمين، ففي قضية منفصلة عام 2019، أدين يمين بتهمة غسل الأموال وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.لكن بعد عامين، ألغت المحكمة العليا الحكم، قائلة إن الأدلة في المحاكمة الأولية تحتوي على تناقضات ولم تثبت بشكل قاطع أن يمين قد غسل مليون دولار من أموال الدولة لتحقيق مكاسب شخصية.خسر ييمن محاولة إعادة انتخابه في 2018 أمام الرئيس الحالي إبراهيم محمد صليح. خلال فترة توليه منصبه، اتُهم بالفساد وتكميم الإعلام واضطهاد المعارضين السياسيين.
https://sputnikarabic.ae/20220714/وكالة-رئيس-سريلانكا-الهارب-يتوجه-من-جزر-المالديف-إلى-السعودية-1065046542.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السجن 11 عاما لرئيس المالديف السابق بعد إدانته بغسل الأموال والرشوة
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أدانت محكمة في جزر المالديف، اليوم الأحد، الرئيس السابق للبلاد بتهمة غسل الأموال وقبول رشوة، وقضت بسجنه 11 عاما وتغريمه 5 ملايين دولار.
ووجدت المحكمة الجنائية أن عبد الله يمين مذنب بقبول أموال لاستئجار جزيرة مملوكة للحكومة. حكم يمين أرخبيل المحيط الهندي، المعروف كوجهة سياحية
من 2013 إلى 2018.
حكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة غسل الأموال و4 سنوات لقبول رشوة. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يدان فيها يمين، ففي قضية منفصلة عام 2019، أدين يمين بتهمة غسل الأموال وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.
لكن بعد عامين، ألغت المحكمة العليا الحكم، قائلة إن الأدلة في المحاكمة الأولية تحتوي على تناقضات ولم تثبت بشكل قاطع أن يمين قد غسل مليون دولار من أموال الدولة لتحقيق مكاسب شخصية.
خسر ييمن محاولة إعادة انتخابه
في 2018 أمام الرئيس الحالي إبراهيم محمد صليح. خلال فترة توليه منصبه، اتُهم بالفساد وتكميم الإعلام واضطهاد المعارضين السياسيين.