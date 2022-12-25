عربي
https://sputnikarabic.ae/20221225/السجن-11-عاما-لرئيس-المالديف-السابق-بعد-إدانته-بغسل-الأموال-والرشوة-1071585071.html
السجن 11 عاما لرئيس المالديف السابق بعد إدانته بغسل الأموال والرشوة
السجن 11 عاما لرئيس المالديف السابق بعد إدانته بغسل الأموال والرشوة
أدانت محكمة في جزر المالديف، اليوم الأحد، الرئيس السابق للبلاد بتهمة غسل الأموال وقبول رشوة، وقضت بسجنه 11 عاما وتغريمه 5 ملايين دولار. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T15:35+0000
2022-12-25T15:35+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104355/26/1043552682_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_d3c7e44c111950c78b80644d98cf6a17.jpg
ووجدت المحكمة الجنائية أن عبد الله يمين مذنب بقبول أموال لاستئجار جزيرة مملوكة للحكومة. حكم يمين أرخبيل المحيط الهندي، المعروف كوجهة سياحية من 2013 إلى 2018.حكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة غسل الأموال و4 سنوات لقبول رشوة. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يدان فيها يمين، ففي قضية منفصلة عام 2019، أدين يمين بتهمة غسل الأموال وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.لكن بعد عامين، ألغت المحكمة العليا الحكم، قائلة إن الأدلة في المحاكمة الأولية تحتوي على تناقضات ولم تثبت بشكل قاطع أن يمين قد غسل مليون دولار من أموال الدولة لتحقيق مكاسب شخصية.خسر ييمن محاولة إعادة انتخابه في 2018 أمام الرئيس الحالي إبراهيم محمد صليح. خلال فترة توليه منصبه، اتُهم بالفساد وتكميم الإعلام واضطهاد المعارضين السياسيين.
https://sputnikarabic.ae/20220714/وكالة-رئيس-سريلانكا-الهارب-يتوجه-من-جزر-المالديف-إلى-السعودية-1065046542.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104355/26/1043552682_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_8f77e38dfa8f21cca3b064e347c25959.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

السجن 11 عاما لرئيس المالديف السابق بعد إدانته بغسل الأموال والرشوة

15:35 GMT 25.12.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardenaرئيس المالديف السابق عبد الله يمين عبد القيوم
رئيس المالديف السابق عبد الله يمين عبد القيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
تابعنا عبرTelegram
أدانت محكمة في جزر المالديف، اليوم الأحد، الرئيس السابق للبلاد بتهمة غسل الأموال وقبول رشوة، وقضت بسجنه 11 عاما وتغريمه 5 ملايين دولار.
ووجدت المحكمة الجنائية أن عبد الله يمين مذنب بقبول أموال لاستئجار جزيرة مملوكة للحكومة. حكم يمين أرخبيل المحيط الهندي، المعروف كوجهة سياحية من 2013 إلى 2018.
رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
وكالة: رئيس سريلانكا الهارب يتوجه من جزر المالديف إلى السعودية
14 يوليو, 08:04 GMT
حكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة غسل الأموال و4 سنوات لقبول رشوة. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يدان فيها يمين، ففي قضية منفصلة عام 2019، أدين يمين بتهمة غسل الأموال وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.
لكن بعد عامين، ألغت المحكمة العليا الحكم، قائلة إن الأدلة في المحاكمة الأولية تحتوي على تناقضات ولم تثبت بشكل قاطع أن يمين قد غسل مليون دولار من أموال الدولة لتحقيق مكاسب شخصية.
خسر ييمن محاولة إعادة انتخابه في 2018 أمام الرئيس الحالي إبراهيم محمد صليح. خلال فترة توليه منصبه، اتُهم بالفساد وتكميم الإعلام واضطهاد المعارضين السياسيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:35 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала