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https://sputnikarabic.ae/20221225/السعودية-الإسعاف-الجوي-نقل-400-حالة-منذ-إعادة-تشغيله-1071574551.html
السعودية: الإسعاف الجوي نقل 400 حالة منذ إعادة تشغيله
السعودية: الإسعاف الجوي نقل 400 حالة منذ إعادة تشغيله
قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الأحد، إن خدمة الإسعاف الجوي التابعة لها نقلت 402 حالة منذ إعادة إطلاقها في فبراير/ شباط الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي،... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
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ونقل الإسعاف الجوي 141 حالة، في الفترة من أبريل/ نيسان حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، عبر مناطق؛ الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، من بينها 13 حالة نقلت في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة "واس".كما نقلت الخدمة 261 حالة أخرى عبر رحلات إنقاذ الحياة في 12 منطقة من فبراير حتى نهاية نوفمبر، بواقع 56 حالة في الرياض، و47 حالة في المنطقة الشرقية و31 حالة في المدينة المنورة، وحالة واحدة لكل من منطقتي القصيم ومكة المكرمة.أعاد الهلال الأحمر السعودي إطلاق خدمة الإسعاف الجوي في فبراير 2022 بعد إيقافها مؤقتا لإدخال بعض التطويرات والتحسينات، بهدف توسيع النطاق الجغرافي للخدمة الإسعافية بالمملكة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

السعودية: الإسعاف الجوي نقل 400 حالة منذ إعادة تشغيله

10:32 GMT 25.12.2022
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قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الأحد، إن خدمة الإسعاف الجوي التابعة لها نقلت 402 حالة منذ إعادة إطلاقها في فبراير/ شباط الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي، مشيرة إلى اتساع نطاق الخدمة لتغطي مختلف مناطق المملكة.
ونقل الإسعاف الجوي 141 حالة، في الفترة من أبريل/ نيسان حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، عبر مناطق؛ الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، من بينها 13 حالة نقلت في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة "واس".
كما نقلت الخدمة 261 حالة أخرى عبر رحلات إنقاذ الحياة في 12 منطقة من فبراير حتى نهاية نوفمبر، بواقع 56 حالة في الرياض، و47 حالة في المنطقة الشرقية و31 حالة في المدينة المنورة، وحالة واحدة لكل من منطقتي القصيم ومكة المكرمة.
أعاد الهلال الأحمر السعودي إطلاق خدمة الإسعاف الجوي في فبراير 2022 بعد إيقافها مؤقتا لإدخال بعض التطويرات والتحسينات، بهدف توسيع النطاق الجغرافي للخدمة الإسعافية بالمملكة.
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