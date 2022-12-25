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السلطات الأردنية تضبط مستوطنا إسرائيليا تسلل عبر الحدود
السلطات الأردنية تضبط مستوطنا إسرائيليا تسلل عبر الحدود
قالت تقارير إعلامية إن السلطات الأردنية قامت بضبط مستوطن إسرائيلي حاول التسلل عبر الحدود المشتركة بين المملكة وإسرائيل. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T06:05+0000
2022-12-25T06:06+0000
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ووفقا لوكالة عمون الأردنية، فقد نقلت عن "وسائل إعلام عبرية" قيام مستوطن إسرائيلي بالتسلل عبر الحدود إلى الأردن، أمس السبت.وأكدت أن المستوطن تم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية، لافتة إلى أنه يخضع حاليا للتحقيق حول أسباب تسلله.وتتشارك إسرائيل مع الأردن بحدود يبلغ طولها 238 كيلومترًا، ويمتد عليها معبران؛ هما جسر الشيخ حسين ومعبر وادي عربة، هذا فضلا عن الحدود الفاصلة بين البلدين في منطقة غور الأردن، مع العلم بأنها وإلى الآن حدود مؤقتة غير متفق عليها دوليا.طالع أيضا: الخارجية الأردنية: تسلل 7 أجانب إلى إسرائيل عبر الحدود للبحث عن عمل
https://sputnikarabic.ae/20210724/الأردن-يعلق-على-تسلل-5-أشخاص-عبر-حدوده-إلى-إسرائيل-1049646712.html
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أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

السلطات الأردنية تضبط مستوطنا إسرائيليا تسلل عبر الحدود

06:05 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 06:06 GMT 25.12.2022)
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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قالت تقارير إعلامية إن السلطات الأردنية قامت بضبط مستوطن إسرائيلي حاول التسلل عبر الحدود المشتركة بين المملكة وإسرائيل.
ووفقا لوكالة عمون الأردنية، فقد نقلت عن "وسائل إعلام عبرية" قيام مستوطن إسرائيلي بالتسلل عبر الحدود إلى الأردن، أمس السبت.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2021
الأردن يعلق على تسلل 5 أشخاص عبر حدوده إلى إسرائيل
24 يوليو 2021, 13:09 GMT
وأكدت أن المستوطن تم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية، لافتة إلى أنه يخضع حاليا للتحقيق حول أسباب تسلله.
وتتشارك إسرائيل مع الأردن بحدود يبلغ طولها 238 كيلومترًا، ويمتد عليها معبران؛ هما جسر الشيخ حسين ومعبر وادي عربة، هذا فضلا عن الحدود الفاصلة بين البلدين في منطقة غور الأردن، مع العلم بأنها وإلى الآن حدود مؤقتة غير متفق عليها دوليا.
طالع أيضا: الخارجية الأردنية: تسلل 7 أجانب إلى إسرائيل عبر الحدود للبحث عن عمل
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