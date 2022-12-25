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https://sputnikarabic.ae/20221225/السوداني-البث-التلفزيوني-لـخليجي-25-سيكون-متاحا-للجميع-1071586697.html
السوداني: البث التلفزيوني لـ"خليجي 25" سيكون متاحا للجميع
السوداني: البث التلفزيوني لـ"خليجي 25" سيكون متاحا للجميع
قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إن البث التلفزيوني لبطولة "خليجي 25" سيكون متاحا للقنوات كافة. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T16:16+0000
2022-12-25T16:16+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، بيانا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، يفيد بأن شياع السوداني ترأس اليوم، اجتماعا ضم مسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في محافظة البصرة لمتابعة آخر تطورات بطولة "خليجي 25" المقامة في المحافظة.واستمع السوداني لإيجاز مفصل عن الواقع الخدمي في المحافظة العراقية، وسير العمل فيها على مستوى المشاريع المختلفة، وكذلك اطلع على آليات تقديم الجهد الخدمي والإسناد لبطولة خليجي 25.ومن جهته، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية محافظة البصرة وما تمثله من خصوصية، موضحًا أن زيارته للمحافظة تأتي ضمن سلسلة جولاته التفقدية للمحافظات لمتابعة واقعها ومشاريعها.وأكد السوداني أن محافظة البصرة مقبلة على حدث مهم، يتمثل في إقامة بطولة "خليجي 25"، مشددًا على "ضرورة بذل المزيد من الجهود والحرص على تقديم العراق في هذه التظاهرة الرياضية بأفضل صورة وبما يليق باسمه ومكانته".وفي السياق نفسه، نقل وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، خلال لقائه وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، في مدينة البصرة برفقة المحافظ أسعد العيداني، أمس السبت، توجيه السوداني جميع أجهزة الدولة من أجل دعم بطولة "خليجي 25".وجاءت زيارة وزير النفط لمحافظة البصرة من أجل الوقوف على آخر استعدادات الجهات العراقية المعنية في المحافظة بهدف غرض تلبية احتياجاتها، وتذليل جميع المعوقات التي قد تعترض سير العمل.ويذكر أن بطولة كأس الخليج في نسختها الـ25 ستقام في مدينة البصرة العراقية، في الفترة من 6 - 19 يناير/كانون الثاني 2023، في وقت تنطلق مباريات البطولة باللقاء الافتتاحي بين منتخبي العراق وسلطنة عمان.
https://sputnikarabic.ae/20221224/العراق-السوداني-يوجه-جميع-أجهزة-الدولة-لدعم-خليجي-25-1071561578.html
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أخبار العالم العربي, أخبار العراق اليوم, أخبار الخليج
أخبار العالم العربي, أخبار العراق اليوم, أخبار الخليج

السوداني: البث التلفزيوني لـ"خليجي 25" سيكون متاحا للجميع

16:16 GMT 25.12.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إن البث التلفزيوني لبطولة "خليجي 25" سيكون متاحا للقنوات كافة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، بيانا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، يفيد بأن شياع السوداني ترأس اليوم، اجتماعا ضم مسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في محافظة البصرة لمتابعة آخر تطورات بطولة "خليجي 25" المقامة في المحافظة.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
العراق.. السوداني يوجه جميع أجهزة الدولة لدعم "خليجي 25"
أمس, 21:45 GMT
واستمع السوداني لإيجاز مفصل عن الواقع الخدمي في المحافظة العراقية، وسير العمل فيها على مستوى المشاريع المختلفة، وكذلك اطلع على آليات تقديم الجهد الخدمي والإسناد لبطولة خليجي 25.
ومن جهته، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية محافظة البصرة وما تمثله من خصوصية، موضحًا أن زيارته للمحافظة تأتي ضمن سلسلة جولاته التفقدية للمحافظات لمتابعة واقعها ومشاريعها.
وأكد السوداني أن محافظة البصرة مقبلة على حدث مهم، يتمثل في إقامة بطولة "خليجي 25"، مشددًا على "ضرورة بذل المزيد من الجهود والحرص على تقديم العراق في هذه التظاهرة الرياضية بأفضل صورة وبما يليق باسمه ومكانته".
وفي السياق نفسه، نقل وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، خلال لقائه وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، في مدينة البصرة برفقة المحافظ أسعد العيداني، أمس السبت، توجيه السوداني جميع أجهزة الدولة من أجل دعم بطولة "خليجي 25".
وجاءت زيارة وزير النفط لمحافظة البصرة من أجل الوقوف على آخر استعدادات الجهات العراقية المعنية في المحافظة بهدف غرض تلبية احتياجاتها، وتذليل جميع المعوقات التي قد تعترض سير العمل.
ويذكر أن بطولة كأس الخليج في نسختها الـ25 ستقام في مدينة البصرة العراقية، في الفترة من 6 - 19 يناير/كانون الثاني 2023، في وقت تنطلق مباريات البطولة باللقاء الافتتاحي بين منتخبي العراق وسلطنة عمان.
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