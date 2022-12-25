https://sputnikarabic.ae/20221225/القبض-على-5-أشخاص-في-حادث-إطلاق-نار-بمركز-تجاري-في-أمريكا-1071564405.html

القبض على 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في أمريكا

القبض على 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية اعتقال 5 أشخاص بشأن حادث إطلاق النار على رجل يبلغ من العمر 19 عاما ‏ليل الجمعة الماضي، داخل أحد متاجر نوردستروم في "مول أمريكا" في... 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T06:33+0000

2022-12-25T06:33+0000

2022-12-25T06:33+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأجبر الحادث السلطات إلى إغلاق المركز التجاري لأكثر من ساعة، وفقا لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.وقال رئيس شرطة بلومنغتون، بوكر هودجز، إن اعتقال الخمسة مشتبه فيهم تم أمس السبت، مشيرا إلى أن 3 منهم أحداث يبلغون من العمر 17 عاما، واثنان يبلغان من العمر 18 عاما، ولن تنشر أسماءهم.وأضاف الشرطة "واثقة إلى حد ما" من أن "لديها الشخص المسؤول عن قتل الضحية في الحجز".وكشف هودجز عن أن المحققين ما زالوا يحاولون تحديد مكان سلاح الجريمة، مضيفا أنهم يعملون لتحديد ما إذا كان هناك مطلق نار ثان متورط في الحادث أيضا.وقال بوكر هودجز للصحفيين في إفادة سابقة، إن ضابطا سمع طلقات نارية قادمة من الطابق الأول في نوردستروم في حوالي الساعة 7:50 مساء، بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، واستجاب الضابط ليجد الضحية مصابا بعدة أعيرة نارية.وتابع هودجز أن الضحية توفيت في مكان الحادث، على الرغم من جهود إنقاذ الأرواح، ولم يتم الكشف عن اسم المتوفي على الفور.وبحسب هودجز، فقد أظهر شريط فيديو للمراقبة داخل "مول أمريكا" أن إطلاق النار على ما يبدو نتج عن "نوع من المشاجرة بين مجموعتين" من الذكور، ثم أخرج أحدهم مسدسه وفتح النار.وأشار إلى سترة خاصة بامرأة كانت تعبر وقت الحادث بإصابة برصاصة، ولكنها لم تصب بأذى.وتعد هذه هي المرة الثانية في الأشهر الخمسة الماضية، التي يتم فيها إغلاق "مول أمريكا" بسبب إطلاق النار، بعد أن تم إطلاق أعيرة نارية في 4 أغسطس/ آب بالقرب من صناديق النقد لمتجر "نايكي"، ولكن لم تقع إصابات.وفي الشهر الماضي، أكدت جامعة فيرجينيا الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار في الحرم الجامعي.كما لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، في حادث إطلاق نار في حانة بولاية ‏كولورادو الأمريكية، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.وتم تنفيذ 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022 وحتى شهر يونيو/ حزيران، وفقا لتقرير.وذكر التقرير الصادر من "Gun Violence Archive"، وهي منظمة غير ربحية تتعقب عمليات إطلاق النار في أمريكا، أن هذا هو نفس عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في عام 2021 حتى 5 يونيو/ حزيران.

https://sputnikarabic.ae/20221121/بعد-حادث-إطلاق-نار-بملهى-بايدن-العنف-المسلح-في-البلاد-وباء-مدمر-1070371540.html

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