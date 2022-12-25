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الكويت تصدر أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى أوروبا
الكويت تصدر أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى أوروبا
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الأحد، تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى الأسواق الأوروبية، وذلك في ظل النقص الشديد الذي تعانيه دول أوروبا في... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T13:58+0000
2022-12-25T13:58+0000
العالم العربي
اقتصاد
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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الشركة، قولها، في بيان: "تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور والذي تم إنتاجه بمواصفات خاصة تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وخصوصا في فصل الشتاء".وأضافت أن "كمية الشحنة بلغت 66 ألف طن، وتم تصديرها بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية التي تعد نافذة القطاع النفطي الكويتي للتعامل مع الأسواق الخارجية".وأشارت الشركة إلى أن "هذا النوع من الديزل متوافق مع المعايير البيئية المتطورة والمتميز بجودته العالية".ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أواخر شباط/فبراير الماضي، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.
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العالم العربي, اقتصاد
العالم العربي, اقتصاد

الكويت تصدر أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى أوروبا

13:58 GMT 25.12.2022
© Photo / Pixabayمحطة وقود
محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Photo / Pixabay
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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الأحد، تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى الأسواق الأوروبية، وذلك في ظل النقص الشديد الذي تعانيه دول أوروبا في قطاع الطاقة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الشركة، قولها، في بيان: "تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور والذي تم إنتاجه بمواصفات خاصة تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وخصوصا في فصل الشتاء".

وأضافت أن "كمية الشحنة بلغت 66 ألف طن، وتم تصديرها بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية التي تعد نافذة القطاع النفطي الكويتي للتعامل مع الأسواق الخارجية".

وأشارت الشركة إلى أن "هذا النوع من الديزل متوافق مع المعايير البيئية المتطورة والمتميز بجودته العالية".

ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أواخر شباط/فبراير الماضي، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.
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