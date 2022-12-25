https://sputnikarabic.ae/20221225/الكويت-تفتح-تحقيقا-في-تعاقد-بنك-محلي-مع-شركة-إسرائيلية-1071578983.html
الكويت تفتح تحقيقا في تعاقد بنك محلي مع شركة إسرائيلية
الكويت تفتح تحقيقا في تعاقد بنك محلي مع شركة إسرائيلية
أعلنت السلطات الكويتية أنها تحقق في احتمالية تعاقد بنك محلي، مع شركة إسرائيلية تعمل في قطاع أنظمة الحماية. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T13:18+0000
2022-12-25T13:18+0000
2022-12-25T13:18+0000
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ونقلت صحيفة "الرأي" عن وزير المال الكويتي عبد الوهاب الرشيد أنه تم تشكيل لجنة تحقيق فيما يخص تعاقد بنك الائتمان مع شركة إسرائيلية.وذكر الرشيد أن وزارة المال خاطبت بنك الائتمان لإنهاء التعاقد مع شركة إسرائيلية.وأضاف الوزير: "البنك تلقى كتابا من ديوان المحاسبة حول التعاقد مع شركة إسرائيلية، واستخدامه أنظمة حماية لشركة مقرها في تل أبيب".يأتي هذا التطور في أعقاب كشف النائب في مجلس الأمة، حمد المدلج، عن تعاقد البنك المحلي مع شركة إسرائيلية لشراء وصيانة وتطوير نظام الحماية الخاص به.من جانبه، أكد بنك الائتمان أن الشركة التي تعاقد معها هي شركة مسجلة في الكويت، ومعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة.
https://sputnikarabic.ae/20221224/وزير-الخارجية-الكويتي-هناك-نوايا-طيبة-من-العراق-والكويت-في-ترسيم-الحدود-بين-الدولتين-1071540099.html
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أخبار الكويت اليوم, تطبيع
أخبار الكويت اليوم, تطبيع
الكويت تفتح تحقيقا في تعاقد بنك محلي مع شركة إسرائيلية
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أعلنت السلطات الكويتية أنها تحقق في احتمالية تعاقد بنك محلي، مع شركة إسرائيلية تعمل في قطاع أنظمة الحماية.
ونقلت صحيفة "الرأي"
عن وزير المال الكويتي عبد الوهاب الرشيد أنه تم تشكيل لجنة تحقيق فيما يخص تعاقد بنك الائتمان مع شركة إسرائيلية.
وذكر الرشيد أن وزارة المال خاطبت بنك الائتمان لإنهاء التعاقد مع شركة إسرائيلية.
وأضاف الوزير: "البنك تلقى كتابا من ديوان المحاسبة حول التعاقد مع شركة إسرائيلية، واستخدامه أنظمة حماية لشركة مقرها في تل أبيب".
يأتي هذا التطور في أعقاب كشف النائب في مجلس الأمة
، حمد المدلج، عن تعاقد البنك المحلي مع شركة إسرائيلية لشراء وصيانة وتطوير نظام الحماية الخاص به.
من جانبه، أكد بنك الائتمان أن الشركة التي تعاقد معها هي شركة مسجلة في الكويت، ومعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة.