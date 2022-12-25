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الكويت تفتح تحقيقا في تعاقد بنك محلي مع شركة إسرائيلية
الكويت تفتح تحقيقا في تعاقد بنك محلي مع شركة إسرائيلية
أعلنت السلطات الكويتية أنها تحقق في احتمالية تعاقد بنك محلي، مع شركة إسرائيلية تعمل في قطاع أنظمة الحماية. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T13:18+0000
2022-12-25T13:18+0000
أخبار الكويت اليوم
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ونقلت صحيفة "الرأي" عن وزير المال الكويتي عبد الوهاب الرشيد أنه تم تشكيل لجنة تحقيق فيما يخص تعاقد بنك الائتمان مع شركة إسرائيلية.وذكر الرشيد أن وزارة المال خاطبت بنك الائتمان لإنهاء التعاقد مع شركة إسرائيلية.وأضاف الوزير: "البنك تلقى كتابا من ديوان المحاسبة حول التعاقد مع شركة إسرائيلية، واستخدامه أنظمة حماية لشركة مقرها في تل أبيب".يأتي هذا التطور في أعقاب كشف النائب في مجلس الأمة، حمد المدلج، عن تعاقد البنك المحلي مع شركة إسرائيلية لشراء وصيانة وتطوير نظام الحماية الخاص به.من جانبه، أكد بنك الائتمان أن الشركة التي تعاقد معها هي شركة مسجلة في الكويت، ومعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة.
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أخبار الكويت اليوم, تطبيع
أخبار الكويت اليوم, تطبيع

الكويت تفتح تحقيقا في تعاقد بنك محلي مع شركة إسرائيلية

13:18 GMT 25.12.2022
© AP Photo / Anonymousغزو الكويت
غزو الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Anonymous
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أعلنت السلطات الكويتية أنها تحقق في احتمالية تعاقد بنك محلي، مع شركة إسرائيلية تعمل في قطاع أنظمة الحماية.
ونقلت صحيفة "الرأي" عن وزير المال الكويتي عبد الوهاب الرشيد أنه تم تشكيل لجنة تحقيق فيما يخص تعاقد بنك الائتمان مع شركة إسرائيلية.
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وذكر الرشيد أن وزارة المال خاطبت بنك الائتمان لإنهاء التعاقد مع شركة إسرائيلية.
وأضاف الوزير: "البنك تلقى كتابا من ديوان المحاسبة حول التعاقد مع شركة إسرائيلية، واستخدامه أنظمة حماية لشركة مقرها في تل أبيب".
يأتي هذا التطور في أعقاب كشف النائب في مجلس الأمة، حمد المدلج، عن تعاقد البنك المحلي مع شركة إسرائيلية لشراء وصيانة وتطوير نظام الحماية الخاص به.
من جانبه، أكد بنك الائتمان أن الشركة التي تعاقد معها هي شركة مسجلة في الكويت، ومعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة.
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