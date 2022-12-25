https://sputnikarabic.ae/20221225/بابا-الفاتيكان-يدعو-الفلسطينيين-والإسرائيليين-إلى-استئناف-الحوار-1071594672.html
بابا الفاتيكان يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى استئناف الحوار
بابا الفاتيكان يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى استئناف الحوار
دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الإسرائيليين والفلسطينيين، اليوم الأحد، إلى استئناف الحوار، جاء ذلك ضمن خطاب التهنئة التي ألقاها في ساحة كاتدرائية القديس... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T21:53+0000
2022-12-25T21:53+0000
2022-12-25T21:53+0000
أخبار العالم الآن
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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ونقل موقع "فاتيكان نيوز" عن البابا فرانسيس قوله "بينما يجلس الكثيرون حول مائدة غنية، فإن كميات هائلة من الطعام تهدر يوميا وتنفق الموارد على الأسلحة".وأدان بابا الفاتيكان استخدام الغذاء كسلاح في النزاعات مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية عرضت الملايين لخطر المجاعة، مشددا على أن تلك الأزمة لا ينبغي أن تقلل من القلق على الأشخاص الذين دمرت حياتهم بسبب صراعات أخرى مثل سوريا وميانمار وإيران وهايتي ومنطقة الساحل في أفريقيا.ودعا البابا فرانسيس إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية وغيرها من النزاعات، واصفا العالم الحالي بأنه يعاني من "مجاعة سلام"، داعيا إلى مساعدة المشردين واللاجئين والفقراء الباحثين عن الراحة والدفء والطعام.وفي وقت سابق، هنأ شيخ الأزهر أحمد الطيب، مساء اليوم الأحد، بابا الفاتيكان فرنسيس وقادة الكنائس والمسيحيين في مصر والعالم بعيد الميلاد.وقال الطيب في تغريدة في حسابه على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية: "أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد".وأضاف شيخ الأزهر: "أدعو الله أن يعلو صوت الأخوَّة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى استئناف الحوار
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دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الإسرائيليين والفلسطينيين، اليوم الأحد، إلى استئناف الحوار، جاء ذلك ضمن خطاب التهنئة التي ألقاها في ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بمناسبة عيد الميلاد.
ونقل موقع
"فاتيكان نيوز" عن البابا فرانسيس قوله "بينما يجلس الكثيرون حول مائدة غنية، فإن كميات هائلة من الطعام تهدر يوميا وتنفق الموارد على الأسلحة".
وأدان بابا الفاتيكان استخدام الغذاء كسلاح في النزاعات مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية عرضت الملايين لخطر المجاعة، مشددا على أن تلك الأزمة لا ينبغي أن تقلل من القلق على الأشخاص الذين دمرت حياتهم بسبب صراعات أخرى مثل سوريا وميانمار وإيران وهايتي ومنطقة الساحل في أفريقيا.
ودعا البابا فرانسيس إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية وغيرها من النزاعات، واصفا العالم الحالي بأنه يعاني من "مجاعة سلام"، داعيا إلى مساعدة المشردين واللاجئين والفقراء الباحثين عن الراحة والدفء والطعام.
وفي وقت سابق، هنأ شيخ الأزهر أحمد الطيب
، مساء اليوم الأحد، بابا الفاتيكان فرنسيس وقادة الكنائس والمسيحيين في مصر والعالم بعيد الميلاد.
وقال الطيب في تغريدة في حسابه على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية: "أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد".
وأضاف شيخ الأزهر: "أدعو الله أن يعلو صوت الأخوَّة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان".