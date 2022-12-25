https://sputnikarabic.ae/20221225/باحثة-تونسية-تبتكر-طريقة-جديدة-لتنقية-المياه-الملوثة-عن-طريق-النباتات-البحرية-والطين-1071575283.html
باحثة تونسية تبتكر طريقة جديدة لتنقية المياه الملوثة عن طريق النباتات البحرية والطين
باحثة تونسية تبتكر طريقة جديدة لتنقية المياه الملوثة عن طريق النباتات البحرية والطين
تحاول باحثة تونسية ابتكار طريقة جديدة لتنقية المياه الملوثة، معتمدة على وسائل طبيعية، تتمثل في ألياف النباتات البحرية والطين. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T11:10+0000
2022-12-25T11:10+0000
2022-12-25T11:10+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لتصريحاتها لـ "سكاي نيوز"، قالت الباحثة لطيفة مرجان، إنها تستهدف من تلك الأبحاث "الحد من اللجوء إلى محطات التطهير عالية الكلفة في الوقت والطاقة، وفي القضاء على إلقاء المياه الملوثة في الطبيعة من ناحية أخرى".وحول بدايات عملها قالت الباحثة الحاصلة على درجة الدكتوراه، إنها "بدأت في مختبرات الجامعة الألمانية في إجراء اختبارات لتطوير تقنية جديدة لمعالجة المياه المستعملة في وقت قصير باللجوء للمواد الطبيعية غير المضرة للبيئة مستخدمة في ذلك ألياف النبتة البحرية المعروفة باسم "البوسيدونيا" والمنتشرة في البحر الأبيض المتوسط، وتوصلت إلى نتائج متقدمة في علاقة بمعالجة المياه الملوثة".كما أوضحت أنها وصلت إلى نتائج أيضا من خلال تطوير طريقة لمعالجة تلوث المياه عبر "ألواح خزفية مصنعة من الطين وألياف "البوسيدونيا"، مكسوة بطبقة من ثنائي أكسيد التيتانيوم".وختمت مؤكدة أنها وبعد نجاح التجربة معمليا، قامت بالبحث عن "مزرعة مهيئة لبدء تحقيق التجربة في الواقع وخاصة لتوظيف اختراعها في تنقية المياه الملوثة بكميات كبيرة في معامل النسيج من أجل صباغة الملابس الجاهزة وهي كميات خطرة من المياه الملوثة يتم إتلافها بشكل دوري في البحر وفي الطبيعة".يشار إلى أن تونس بها أكثر من 365 مليون متر مكعب من الماء الملوث سنويا، تحتاج إلى عمليات تطهير، وقد استعملت في العام الماضي، 2021، 21 مليون متر مكعب فقط من المياه المعالجة في قطاع الزراعة.طالع أيضا: الزراعات المائية في تونس... تقنية جديدة لمقاومة شح المياه
https://sputnikarabic.ae/20220615/مشروع-ملهم-تونسي-يخترع-جهازا-يحول-الرطوبة-المستخلصة-من-الهواء-إلى-مياه-1063667481.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
باحثة تونسية تبتكر طريقة جديدة لتنقية المياه الملوثة عن طريق النباتات البحرية والطين
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تحاول باحثة تونسية ابتكار طريقة جديدة لتنقية المياه الملوثة، معتمدة على وسائل طبيعية، تتمثل في ألياف النباتات البحرية والطين.
ووفقا لتصريحاتها
لـ "سكاي نيوز"، قالت الباحثة لطيفة مرجان، إنها تستهدف من تلك الأبحاث "الحد من اللجوء إلى محطات التطهير عالية الكلفة في الوقت والطاقة، وفي القضاء على إلقاء المياه الملوثة في الطبيعة من ناحية أخرى".
وحول بدايات عملها قالت الباحثة الحاصلة على درجة الدكتوراه، إنها "بدأت في مختبرات الجامعة الألمانية في إجراء اختبارات لتطوير تقنية جديدة لمعالجة المياه المستعملة في وقت قصير باللجوء للمواد الطبيعية
غير المضرة للبيئة مستخدمة في ذلك ألياف النبتة البحرية المعروفة باسم "البوسيدونيا" والمنتشرة في البحر الأبيض المتوسط، وتوصلت إلى نتائج متقدمة في علاقة بمعالجة المياه الملوثة".
كما أوضحت أنها وصلت إلى نتائج أيضا من خلال تطوير طريقة لمعالجة تلوث المياه عبر "ألواح خزفية مصنعة من الطين وألياف "البوسيدونيا"، مكسوة بطبقة من ثنائي أكسيد التيتانيوم".
وقالت الباحثة إنها أجرت اختبارات "أظهرت أن الألواح المبتكرة تسمح بتنقية المياه الملوثة كليا خلال 3 ساعات فقط، حيث تكسر الجزيئات الدهنية الموجودة في المياه بمجرد تعريضها لأشعة الشمس".
وختمت مؤكدة أنها وبعد نجاح التجربة معمليا، قامت بالبحث عن "مزرعة مهيئة لبدء تحقيق التجربة في الواقع وخاصة لتوظيف اختراعها في تنقية
المياه الملوثة بكميات كبيرة في معامل النسيج من أجل صباغة الملابس الجاهزة وهي كميات خطرة من المياه الملوثة يتم إتلافها بشكل دوري في البحر وفي الطبيعة".
يشار إلى أن تونس بها أكثر من 365 مليون متر مكعب من الماء الملوث سنويا، تحتاج إلى عمليات تطهير
، وقد استعملت في العام الماضي، 2021، 21 مليون متر مكعب فقط من المياه المعالجة في قطاع الزراعة.