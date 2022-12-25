https://sputnikarabic.ae/20221225/باحثة-تونسية-تبتكر-طريقة-جديدة-لتنقية-المياه-الملوثة-عن-طريق-النباتات-البحرية-والطين-1071575283.html

باحثة تونسية تبتكر طريقة جديدة لتنقية المياه الملوثة عن طريق النباتات البحرية والطين

باحثة تونسية تبتكر طريقة جديدة لتنقية المياه الملوثة عن طريق النباتات البحرية والطين

تحاول باحثة تونسية ابتكار طريقة جديدة لتنقية المياه الملوثة، معتمدة على وسائل طبيعية، تتمثل في ألياف النباتات البحرية والطين. 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T11:10+0000

2022-12-25T11:10+0000

2022-12-25T11:10+0000

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742357_0:230:2880:1850_1920x0_80_0_0_414e882ca2a8cbca5dec458c063e6bf0.jpg

ووفقا لتصريحاتها لـ "سكاي نيوز"، قالت الباحثة لطيفة مرجان، إنها تستهدف من تلك الأبحاث "الحد من اللجوء إلى محطات التطهير عالية الكلفة في الوقت والطاقة، وفي القضاء على إلقاء المياه الملوثة في الطبيعة من ناحية أخرى".وحول بدايات عملها قالت الباحثة الحاصلة على درجة الدكتوراه، إنها "بدأت في مختبرات الجامعة الألمانية في إجراء اختبارات لتطوير تقنية جديدة لمعالجة المياه المستعملة في وقت قصير باللجوء للمواد الطبيعية غير المضرة للبيئة مستخدمة في ذلك ألياف النبتة البحرية المعروفة باسم "البوسيدونيا" والمنتشرة في البحر الأبيض المتوسط، وتوصلت إلى نتائج متقدمة في علاقة بمعالجة المياه الملوثة".كما أوضحت أنها وصلت إلى نتائج أيضا من خلال تطوير طريقة لمعالجة تلوث المياه عبر "ألواح خزفية مصنعة من الطين وألياف "البوسيدونيا"، مكسوة بطبقة من ثنائي أكسيد التيتانيوم".وختمت مؤكدة أنها وبعد نجاح التجربة معمليا، قامت بالبحث عن "مزرعة مهيئة لبدء تحقيق التجربة في الواقع وخاصة لتوظيف اختراعها في تنقية المياه الملوثة بكميات كبيرة في معامل النسيج من أجل صباغة الملابس الجاهزة وهي كميات خطرة من المياه الملوثة يتم إتلافها بشكل دوري في البحر وفي الطبيعة".يشار إلى أن تونس بها أكثر من 365 مليون متر مكعب من الماء الملوث سنويا، تحتاج إلى عمليات تطهير، وقد استعملت في العام الماضي، 2021، 21 مليون متر مكعب فقط من المياه المعالجة في قطاع الزراعة.طالع أيضا: الزراعات المائية في تونس... تقنية جديدة لمقاومة شح المياه

https://sputnikarabic.ae/20220615/مشروع-ملهم-تونسي-يخترع-جهازا-يحول-الرطوبة-المستخلصة-من-الهواء-إلى-مياه-1063667481.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تونس اليوم, العالم العربي