https://sputnikarabic.ae/20221225/بعد-الإعلان-عن-صفقة-تسليح-بـ-10-مليارات-دولار-ما-هي-ميزانية-دفاع-رابع-أقوى-جيش-في-العالم-1071576498.html
بعد الإعلان عن صفقة 10 مليارات دولار... ما هي ميزانية دفاع رابع أقوى جيش في العالم؟
بعد الإعلان عن صفقة 10 مليارات دولار... ما هي ميزانية دفاع رابع أقوى جيش في العالم؟
تمتلك الهند قوات عسكرية برية وبحرية وجوية تجعل جيشها يصنف في المرتبة الرابعة بين أضخم 142 جيشا في العالم. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T11:56+0000
2022-12-25T11:56+0000
2022-12-25T11:56+0000
رصد عسكري
أخبار الهند اليوم
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ووافقت نيودلهي على صفقة أسلحة جديدة لتسليح أفرع قواتها العسكريةالتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الهندية الخميس الماضي.وتقدر ميزانية الدفاع الهندية في 2022 بـ 49.6 مليار دولار، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتحتل الهند المرتبة رقم 6 بين أضخم 142 ميزانية دفاع في العالم وفقا لإحصائيات العام الحالي.وتشمل صفقة الأسلحة الجديدة القوات البرية والجوية والبحرية للجيش الهندي وتتضمن الحصول على تقنيات متطورة في مجال الرصد والمراقبة.وتمتلك الهند قوات جوية تضم ألفين و182 طائرة حربية ونحو 5 آلاف دبابة ونحو 12 ألف مدرعة وآلاف المدافع وراجمات الصواريخ، إضافة إلى أسطول حربي يضم 295 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 7 عالميا.
https://sputnikarabic.ae/20220825/الجيش-الهندي-يعلن-معاقبة-المسؤولين-عن-إطلاق-صاروخ-نحو-دولة-نووية-بالخطأ-1066840357.html
https://sputnikarabic.ae/20221222/الهند-توافق-على-مشتريات-أسلحة-تزيد-قيمتها-عن-10-مليارات-دولار-1071503657.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار الهند اليوم
رصد عسكري, أخبار الهند اليوم
بعد الإعلان عن صفقة 10 مليارات دولار... ما هي ميزانية دفاع رابع أقوى جيش في العالم؟
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تمتلك الهند قوات عسكرية برية وبحرية وجوية تجعل جيشها يصنف في المرتبة الرابعة بين أضخم 142 جيشا في العالم.
ووافقت نيودلهي على صفقة أسلحة جديدة لتسليح أفرع قواتها العسكريةالتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الهندية الخميس الماضي.
وتقدر ميزانية الدفاع الهندية في 2022 بـ 49.6 مليار دولار، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
وتحتل الهند المرتبة رقم 6 بين أضخم 142 ميزانية دفاع في العالم وفقا لإحصائيات العام الحالي.
وتشمل صفقة الأسلحة الجديدة القوات البرية والجوية والبحرية للجيش الهندي
وتتضمن الحصول على تقنيات متطورة في مجال الرصد والمراقبة.
وتمتلك الهند قوات جوية
تضم ألفين و182 طائرة حربية ونحو 5 آلاف دبابة ونحو 12 ألف مدرعة وآلاف المدافع وراجمات الصواريخ، إضافة إلى أسطول حربي يضم 295 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 7 عالميا.