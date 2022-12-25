https://sputnikarabic.ae/20221225/بلينكن-يحذر-طالبان-بعد-قرارها-منع-النساء-من-العمل-في-المنظمات-غير-الحكومية-1071562527.html
بلينكن يحذر طالبان بعد قرارها منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية
بلينكن يحذر طالبان بعد قرارها منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية
حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، من أن حظر طالبان على النساء العاملات في المنظمات الإنسانية قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في أفغانستان. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T00:55+0000
2022-12-25T00:55+0000
2022-12-25T00:55+0000
حركة طالبان
الولايات
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت بلينكن على تويتر "لقلقها العميق من أن حظر طالبان على توصيل النساء للمساعدات الإنسانية في أفغانستان سيعطل المساعدة الحيوية والمنقذة للحياة للملايين. النساء أساسيات في العمليات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. قد يكون هذا القرار مدمرا للشعب الأفغاني".وفي وقت سابق، أمرت حكومة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل الموظفات لديها.وأمرت وزارة التعليم الأفغانية التابعة لحكومة طالبان، يوم الثلاثاء، بتعليق تعليم الفتيات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية. ولاقى قرار السلطات الأفغانية انتقادات شديدة من قبل عدد من المنظمات الدولية وقادة العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221224/حركة-طالبان-تعيد-المرأة-الأفغانية-إلى-عهود-القهر-بعد-سنوات-الانتصار-1071560506.html
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حركة طالبان, الولايات, الولايات المتحدة الأمريكية
حركة طالبان, الولايات, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن يحذر طالبان بعد قرارها منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية
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حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، من أن حظر طالبان على النساء العاملات في المنظمات الإنسانية قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في أفغانستان.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت بلينكن على تويتر "لقلقها العميق من أن حظر طالبان على توصيل النساء للمساعدات الإنسانية في أفغانستان سيعطل المساعدة الحيوية والمنقذة للحياة للملايين. النساء أساسيات في العمليات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. قد يكون هذا القرار مدمرا للشعب الأفغاني".
وفي وقت سابق، أمرت حكومة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل الموظفات لديها.
وأمرت وزارة التعليم الأفغانية التابعة لحكومة طالبان، يوم الثلاثاء، بتعليق تعليم الفتيات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية
. ولاقى قرار السلطات الأفغانية انتقادات شديدة من قبل عدد من المنظمات الدولية وقادة العالم.