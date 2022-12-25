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https://sputnikarabic.ae/20221225/بمراسم-خاصة-إيران-تستقبل-14-صيادا-كانوا-محتجزين-لدى-حركة-الشباب-الصومالية--1071577029.html
بمراسم خاصة.. إيران تستقبل 14 صيادا كانوا محتجزين لدى حركة الشباب الصومالية
بمراسم خاصة.. إيران تستقبل 14 صيادا كانوا محتجزين لدى حركة الشباب الصومالية
استقبلت السلطات الإيرانية 14 صيادا كانوا محتجزين لدى حركة الشباب الصومالية المتطرفة، وسط مراسم خاصة في العاصمة طهران. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T11:57+0000
2022-12-25T11:57+0000
أخبار إيران
الصومال
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وذكرت وكالة "الطلبة" الإيرانية اليوم الأحد، أنه أقیمت مراسم خاصة للصيادين في مطار الإمام الخمیني الدولي بمشاركة ذویهم وممثلي وزارة الخارجية بعد استقبالهم.وأوضحت الوكالة أنه تم إرسال الصيادين إلى مسقط رأسهم في میناء جابهار بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.وأعلنت ممثل وزارة الخارجية الإيرانية حسن كرابي أمس السبت الإفراج عن الصيادين إثر مشاورات وتحركات من الوزارة.وقال المسؤول الإيراني إن المختطفين من سكان سواحل مكران واعتقلتهم حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، في المياه الدولية قرب الصومال في عام 2014.وأوضح أن عملية الإفراج عن هؤلاء الصيادين جرت بعد مشاورات طويلة بين السفارة الإيرانية في كينيا ومسؤولين حكوميين ورؤساء قبائل في الصومال.وأشار إلى أن الصيادين الإيرانيين سيصلون إلى مطار الإمام الخميني الدولي على متن رحلة لإحدى شركات الطيران بعد خروجهم من العاصمة الصومالية مقديشو.ويشهد الصومال منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بـ تنظيم القاعدة، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
https://sputnikarabic.ae/20221224/طهران-حركة-الشباب-الصومالية-تفرج-عن-14-إيرانيا-مختطفين-منذ-2014-1071559889.html
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أخبار إيران, الصومال
أخبار إيران, الصومال

بمراسم خاصة.. إيران تستقبل 14 صيادا كانوا محتجزين لدى حركة الشباب الصومالية

11:57 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / HENGHAMEH FAHIMIمطار الإمام الخميني
مطار الإمام الخميني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / HENGHAMEH FAHIMI
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استقبلت السلطات الإيرانية 14 صيادا كانوا محتجزين لدى حركة الشباب الصومالية المتطرفة، وسط مراسم خاصة في العاصمة طهران.
وذكرت وكالة "الطلبة" الإيرانية اليوم الأحد، أنه أقیمت مراسم خاصة للصيادين في مطار الإمام الخمیني الدولي بمشاركة ذویهم وممثلي وزارة الخارجية بعد استقبالهم.
الشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
طهران: حركة الشباب الصومالية تفرج عن 14 إيرانيا مختطفين منذ 2014
أمس, 19:58 GMT
وأوضحت الوكالة أنه تم إرسال الصيادين إلى مسقط رأسهم في میناء جابهار بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.
وأعلنت ممثل وزارة الخارجية الإيرانية حسن كرابي أمس السبت الإفراج عن الصيادين إثر مشاورات وتحركات من الوزارة.
وقال المسؤول الإيراني إن المختطفين من سكان سواحل مكران واعتقلتهم حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، في المياه الدولية قرب الصومال في عام 2014.
وأوضح أن عملية الإفراج عن هؤلاء الصيادين جرت بعد مشاورات طويلة بين السفارة الإيرانية في كينيا ومسؤولين حكوميين ورؤساء قبائل في الصومال.
وأشار إلى أن الصيادين الإيرانيين سيصلون إلى مطار الإمام الخميني الدولي على متن رحلة لإحدى شركات الطيران بعد خروجهم من العاصمة الصومالية مقديشو.
ويشهد الصومال منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بـ تنظيم القاعدة، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
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