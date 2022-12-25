https://sputnikarabic.ae/20221225/بوتين-روسيا-مستعدة-للاتفاق-مع-جميع-مشاركي-النزاع-في-أوكرانيا-على-الحلول-المقبولة،-لكنهم-يرفضون-ذلك-1071569075.html
بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض مع جميع المشاركين في النزاع بأوكرانيا على الحلول المقبولة
بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض مع جميع المشاركين في النزاع بأوكرانيا على الحلول المقبولة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو مستعدة للاتفاق مع جميع مشاركي النزاع في أوكرانيا على الحلول المقبولة، لكنهم يرفضون ذلك. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T09:45+0000
2022-12-25T09:45+0000
2022-12-25T10:35+0000
روسيا
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وأكد بوتين خلال مقابلة خاصة لبرنامج "موسكو الكرملين بوتين" على قناة "روسيا 1" على أن بلاده تتصرف بشكل صحيح ولمصلحة شعبها.واعتبر بوتين أن موسكو تحمي مصالحها الوطنية ومصالح الشعب ولا يوجد خيار آخر لديها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض مع جميع المشاركين في النزاع بأوكرانيا على الحلول المقبولة
09:45 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 10:35 GMT 25.12.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو مستعدة للاتفاق مع جميع مشاركي النزاع في أوكرانيا على الحلول المقبولة، لكنهم يرفضون ذلك.
وأكد بوتين خلال مقابلة خاصة لبرنامج "موسكو الكرملين بوتين" على قناة "روسيا 1" على أن بلاده تتصرف بشكل صحيح ولمصلحة شعبها.
واعتبر بوتين أن موسكو تحمي مصالحها الوطنية ومصالح الشعب ولا يوجد خيار آخر لديها.
وتواصل
القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.