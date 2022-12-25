https://sputnikarabic.ae/20221225/بوتين-روسيا-مستعدة-للاتفاق-مع-جميع-مشاركي-النزاع-في-أوكرانيا-على-الحلول-المقبولة،-لكنهم-يرفضون-ذلك-1071569075.html

بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض مع جميع المشاركين في النزاع بأوكرانيا على الحلول المقبولة

بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض مع جميع المشاركين في النزاع بأوكرانيا على الحلول المقبولة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو مستعدة للاتفاق مع جميع مشاركي النزاع في أوكرانيا على الحلول المقبولة، لكنهم يرفضون ذلك. 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T09:45+0000

2022-12-25T09:45+0000

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روسيا

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وأكد بوتين خلال مقابلة خاصة لبرنامج "موسكو الكرملين بوتين" على قناة "روسيا 1" على أن بلاده تتصرف بشكل صحيح ولمصلحة شعبها.واعتبر بوتين أن موسكو تحمي مصالحها الوطنية ومصالح الشعب ولا يوجد خيار آخر لديها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

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