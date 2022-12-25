https://sputnikarabic.ae/20221225/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-يدين-قرار-طالبان-بحظر-عمل-النساء-في-المنظمات-غير-الحكومية-1071592234.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي يدين قرار طالبان بحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية
بوريل: الاتحاد الأوروبي يدين قرار طالبان بحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية
أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته قرار حركة طالبان بحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية والدولية، داعيا إلى إلغاء ذلك القرار. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T19:44+0000
2022-12-25T19:44+0000
2022-12-25T19:44+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي بصفته أحد كبار مقدمي المساعدة الإنسانية والاحتياجات الأساسية لشعب أفغانستان، يدين هذا الحظر [عمل النساء] بشدة ويدعو طالبان إلى رفع قرارها على الفور".وفي وقت سابق، أمرت حكومة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل الموظفات لديها.وكانت حكومة حركة طالبان أمرت المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية في أفغانستان بتعليق توظيف النساء، وجاء الأمر في رسالة من وزير الاقتصاد قاري الدين محمد حنيف، قال فيها إن المنظمات غير حكومية التي لن تمتثل للأمر سيتم إلغاء رخصة عملها في أفغانستان.وفرضت حركة طالبان قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات في البلاد، منعتهن من الالتحاق بالمدارس، وذلك بالتوازي مع تنظيم السيدات لمظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة على الحكم، بهدف المطالبة بحقوق المرأة.وكل هذه الإجراءات التقييدية للنساء قد أثارت بدورها المخاوف باحتمالية أن تعيد حركة "طالبان" إقامة نظام حكم متشدد.ويشار إلى أن حركة طالبان قد استولت على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس العام قبل الماضي، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221224/حركة-طالبان-تعيد-المرأة-الأفغانية-إلى-عهود-القهر-بعد-سنوات-الانتصار-1071560506.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بوريل: الاتحاد الأوروبي يدين قرار طالبان بحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية
تابعنا عبر
أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته قرار حركة طالبان بحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية والدولية، داعيا إلى إلغاء ذلك القرار.
القاهرة- سبوتنيك. وقال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي بصفته أحد كبار مقدمي المساعدة الإنسانية والاحتياجات الأساسية لشعب أفغانستان، يدين هذا الحظر [عمل النساء] بشدة ويدعو طالبان إلى رفع قرارها على الفور".
وفي وقت سابق، أمرت حكومة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل الموظفات لديها.
وكانت حكومة حركة طالبان أمرت المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية في أفغانستان بتعليق توظيف النساء، وجاء الأمر في رسالة من وزير الاقتصاد قاري الدين محمد حنيف، قال فيها إن المنظمات غير حكومية التي لن تمتثل للأمر سيتم إلغاء رخصة عملها في أفغانستان.
وفرضت حركة طالبان قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات في البلاد، منعتهن من الالتحاق بالمدارس، وذلك بالتوازي مع تنظيم السيدات لمظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة على الحكم، بهدف المطالبة بحقوق المرأة.
وكل هذه الإجراءات التقييدية للنساء
قد أثارت بدورها المخاوف باحتمالية أن تعيد حركة "طالبان" إقامة نظام حكم متشدد.
ويشار إلى أن حركة طالبان قد استولت على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس العام قبل الماضي، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.