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https://sputnikarabic.ae/20221225/تحذير-لمليارات-المستخدمين-من-فيسبوك-بالتزامن-مع-الكريسماس-1071565064.html
تحذير لمليارات المستخدمين من "فيسبوك" بالتزامن مع "الكريسماس"
تحذير لمليارات المستخدمين من "فيسبوك" بالتزامن مع "الكريسماس"
حذر خبراء الإنترنت من أن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي "فيسبوك" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، في حاجة إلى ‏توخي الحذر منه خلال... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T06:58+0000
2022-12-25T06:58+0000
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وأوضحوا أن المحتالين و"الهاكرز" يستغلون عادات التسوق والتكنولوجيا الجديد لسرقة الحسابات، مشيرين إلى أن "فيسبوك" يعد هدفا رئيسيا لهم عبر الإنترنت، لكون امتلاكه مليارات المستخدمين حول العالم.4 نصائح لتجنب سرقة حسابك على "فيسبوك"1) التوجه إلى إعدادات الخصوصية في الحساب، ومسح "Off-Facebook History" (السجل خارج فيسبوك)، من أجل التحقق من التطبيقات من الشركات الأخرى التي استخدمت "فيسبوك" من أجل تسجيل الدخول إليهاـ كما ينصح الرئيس التنفيذي في شركة "CyberSmart"، جيمي أهكتار، في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية.2) البحث عن الرسائل التي يُفترض أنها من الأصدقاء أو العائلة تطلب التبرعات والقروض وغيرها من القضايا المالية المحتملة.3) عدم النقر أبدا على الإعلانات الموجودة في موجز "فيسبوك" الخاص بك، لأن هذه طريقة شائعة بين المحتالين لفصلك عن أموالك ومعلومات بطاقتك الائتمانية.4) تأمين حساب "فيسبوك" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) بكلمة مرور قوية، فلا تعيد استخدام كلمات المرور عبر مواقع الإنترنت، ولا تختار مطلقا كلمة مرور قصيرة أو بسيطة أيضا، مثل 123456 أو ABCDEF، كذلك قم بتفعيل "المصادقة الثنانية".
https://sputnikarabic.ae/20221223/ميتا-تسدد--725-مليون-دولار-في-قضية-كامبريدج-أنالاتيكا-أكبر-تسوية-على-الإطلاق-1071526225.html
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منوعات, فيسبوك
منوعات, فيسبوك

تحذير لمليارات المستخدمين من "فيسبوك" بالتزامن مع "الكريسماس"

06:58 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVموقع "فيسبوك"
موقع فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
موقع "فيسبوك"
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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حذر خبراء الإنترنت من أن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي "فيسبوك" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، في حاجة إلى ‏توخي الحذر منه خلال موسم الأعياد.‏
وأوضحوا أن المحتالين و"الهاكرز" يستغلون عادات التسوق والتكنولوجيا الجديد لسرقة الحسابات، مشيرين إلى أن "فيسبوك" يعد هدفا رئيسيا لهم عبر الإنترنت، لكون امتلاكه مليارات المستخدمين حول العالم.
4 نصائح لتجنب سرقة حسابك على "فيسبوك"
1) التوجه إلى إعدادات الخصوصية في الحساب، ومسح "Off-Facebook History" (السجل خارج فيسبوك)، من أجل التحقق من التطبيقات من الشركات الأخرى التي استخدمت "فيسبوك" من أجل تسجيل الدخول إليهاـ كما ينصح الرئيس التنفيذي في شركة "CyberSmart"، جيمي أهكتار، في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
2) البحث عن الرسائل التي يُفترض أنها من الأصدقاء أو العائلة تطلب التبرعات والقروض وغيرها من القضايا المالية المحتملة.
موقع فيسبوك الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
مجتمع
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3) عدم النقر أبدا على الإعلانات الموجودة في موجز "فيسبوك" الخاص بك، لأن هذه طريقة شائعة بين المحتالين لفصلك عن أموالك ومعلومات بطاقتك الائتمانية.
4) تأمين حساب "فيسبوك" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) بكلمة مرور قوية، فلا تعيد استخدام كلمات المرور عبر مواقع الإنترنت، ولا تختار مطلقا كلمة مرور قصيرة أو بسيطة أيضا، مثل 123456 أو ABCDEF، كذلك قم بتفعيل "المصادقة الثنانية".
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