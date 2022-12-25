https://sputnikarabic.ae/20221225/تقارير-الجيش-الأوكراني-يستوقف-الرجال-في-الشوارع-لضمهم-إلى-صفوفه-1071584539.html

تقارير: الجيش الأوكراني يستوقف الرجال في الشوارع لضمهم إلى صفوفه

تقارير: الجيش الأوكراني يستوقف الرجال في الشوارع لضمهم إلى صفوفه

يصدر الجيش الأوكراني خطابات استدعاء للرجال في الشوارع، في جميع أنحاء البلاد كجزء من جهود التعبئة العامة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأحد. 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T15:13+0000

2022-12-25T15:13+0000

2022-12-25T15:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو- سبوتنيك. ونشرت بوابة "سترانا" الإخبارية مقطع فيديو على "تلغرام"، يظهر مجموعة من الأشخاص بالزي العسكري يحاوطون رجلا مدنيا، مع تعليق يقول إن أوامر الاستدعاء تصدر في شوارع مدينة دنيبرو.وفقا للبوابة الإخبارية، إن المزيد من مثل هذه المقاطع يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، على الرغم من تصريحات وزارة الدفاع الأوكرانية بعدم التخطيط لموجة جديدة من التعبئة.أعلنت أوكرانيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة مع بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/ شباط الماضي، وفي الشهر الماضي، مددتها حتى فبراير من العام المقبل.انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا خلال فبراير، بعد استغاثات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لحماية سكانهما من الاعتداءات الأوكرانية، وعقب تهديد كييف لموسكو بتطوير أسلحة نووية، ومع استمرار استفزازات "الناتو" على الحدود الروسية.فقدت أوكرانيا بالفعل نصف جيشها. في شهر سبتمبر/ أيلول، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "في المرحلة الأولى، كان عدد القوات المسلحة لأوكرانيا نحو 201-202 ألف شخص، والآن هناك أكثر من 100 ألف من الخسائر، حيث بلغ مجموع القتلى 61207 حالات، والجرحى 49368".وأعلن قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفيكين، في وقت سابق أيضا، أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح بين 600 إلى 1000 قتيل وجريح يوميا.

https://sputnikarabic.ae/20221126/الجيش-الروسي-يقضي-على-عشرات-الجنود-الأوكرانيين-ويدمر-آلياتهم-على-عدة-محاور-1070562238.html

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