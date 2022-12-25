عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221225/تقارير-الجيش-الأوكراني-يستوقف-الرجال-في-الشوارع-لضمهم-إلى-صفوفه-1071584539.html
تقارير: الجيش الأوكراني يستوقف الرجال في الشوارع لضمهم إلى صفوفه
تقارير: الجيش الأوكراني يستوقف الرجال في الشوارع لضمهم إلى صفوفه
يصدر الجيش الأوكراني خطابات استدعاء للرجال في الشوارع، في جميع أنحاء البلاد كجزء من جهود التعبئة العامة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأحد. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T15:13+0000
2022-12-25T15:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059261316_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_8dbeb18ae75f203bda6606302dc19c1d.jpg
موسكو- سبوتنيك. ونشرت بوابة "سترانا" الإخبارية مقطع فيديو على "تلغرام"، يظهر مجموعة من الأشخاص بالزي العسكري يحاوطون رجلا مدنيا، مع تعليق يقول إن أوامر الاستدعاء تصدر في شوارع مدينة دنيبرو.وفقا للبوابة الإخبارية، إن المزيد من مثل هذه المقاطع يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، على الرغم من تصريحات وزارة الدفاع الأوكرانية بعدم التخطيط لموجة جديدة من التعبئة.أعلنت أوكرانيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة مع بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/ شباط الماضي، وفي الشهر الماضي، مددتها حتى فبراير من العام المقبل.انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا خلال فبراير، بعد استغاثات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لحماية سكانهما من الاعتداءات الأوكرانية، وعقب تهديد كييف لموسكو بتطوير أسلحة نووية، ومع استمرار استفزازات "الناتو" على الحدود الروسية.فقدت أوكرانيا بالفعل نصف جيشها. في شهر سبتمبر/ أيلول، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "في المرحلة الأولى، كان عدد القوات المسلحة لأوكرانيا نحو 201-202 ألف شخص، والآن هناك أكثر من 100 ألف من الخسائر، حيث بلغ مجموع القتلى 61207 حالات، والجرحى 49368".وأعلن قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفيكين، في وقت سابق أيضا، أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح بين 600 إلى 1000 قتيل وجريح يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20221126/الجيش-الروسي-يقضي-على-عشرات-الجنود-الأوكرانيين-ويدمر-آلياتهم-على-عدة-محاور-1070562238.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059261316_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_ef16d1439b6628c32dc6ddd24602cb8f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

تقارير: الجيش الأوكراني يستوقف الرجال في الشوارع لضمهم إلى صفوفه

15:13 GMT 25.12.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يصدر الجيش الأوكراني خطابات استدعاء للرجال في الشوارع، في جميع أنحاء البلاد كجزء من جهود التعبئة العامة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأحد.
موسكو- سبوتنيك. ونشرت بوابة "سترانا" الإخبارية مقطع فيديو على "تلغرام"، يظهر مجموعة من الأشخاص بالزي العسكري يحاوطون رجلا مدنيا، مع تعليق يقول إن أوامر الاستدعاء تصدر في شوارع مدينة دنيبرو.
وفقا للبوابة الإخبارية، إن المزيد من مثل هذه المقاطع يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، على الرغم من تصريحات وزارة الدفاع الأوكرانية بعدم التخطيط لموجة جديدة من التعبئة.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يقضي على عشرات الجنود الأوكرانيين ويدمر مستودع ذخيرة "هيمارس"
26 نوفمبر, 11:22 GMT
أعلنت أوكرانيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة مع بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/ شباط الماضي، وفي الشهر الماضي، مددتها حتى فبراير من العام المقبل.
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا خلال فبراير، بعد استغاثات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لحماية سكانهما من الاعتداءات الأوكرانية، وعقب تهديد كييف لموسكو بتطوير أسلحة نووية، ومع استمرار استفزازات "الناتو" على الحدود الروسية.
فقدت أوكرانيا بالفعل نصف جيشها. في شهر سبتمبر/ أيلول، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "في المرحلة الأولى، كان عدد القوات المسلحة لأوكرانيا نحو 201-202 ألف شخص، والآن هناك أكثر من 100 ألف من الخسائر، حيث بلغ مجموع القتلى 61207 حالات، والجرحى 49368".
وأعلن قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفيكين، في وقت سابق أيضا، أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح بين 600 إلى 1000 قتيل وجريح يوميا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:35 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала