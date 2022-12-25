https://sputnikarabic.ae/20221225/تقرير-للاستخبارات-العسكرية-صحيفة-عبرية-تكشف-مخاطر-تواجهها-إسرائيل-في-2023-1071578435.html

تقرير للاستخبارات العسكرية.. صحيفة عبرية تكشف مخاطر تواجهها إسرائيل في 2023

تقرير للاستخبارات العسكرية.. صحيفة عبرية تكشف مخاطر تواجهها إسرائيل في 2023

كشف تقرير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اليوم الأحد، عن المخاطر التي يمكن أن تواجهها إسرائيل خلال العام 2023. 25.12.2022, سبوتنيك عربي

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وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن تقرير الاستخبارات الإسرائيلية قد تم إعداده قبل أيام يكشف عن حجم التهديدات والتحديات التي ستواجه إسرائيل في العام 2023، على رأسها إيران وقطاع غزة والضفة الغربية.وأفادت الصحيفة أن هناك تهديدات رئيسية ستواجه إسرائيل خلال هذا العام، أهمها الاتجاهات العالمية الجارية أو التصعيد العالمي الجاري، خاصة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، واحتمال تصاعده وما يحمله من تداعيات على دول العالم.ومن بين التحديات العالمية الأخرى الأزمة الأوكرانية وما يترتب عليها من نقص في الغاز والحبوب وآثرها على الأزمة الاقتصادية على دول العالم، خاصة الدول المحيطة بإسرائيل، أهمها مصر والأردن ولبنان، وهي دول تعاني في الأساس من أزمات مختلفة ومتعددة.ونالت إيران النصيب الأكبر من التهديدات المحتملة على إسرائيل خلال العام 2023، حيث أشار تقرير المخابرات الإسرائيلية إلى أن إيران ستواصل جهودها في مشروعها النووي بشكل تدريجي، كما أن الخطر الإيراني لم يتوقف عند حد البرنامج النووي، وإنما بشأن استمرار الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.وأشار تقرير "أمان" العسكري الإسرائيلي إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة هما مشكلة رئيسية لإسرائيل خلال العام المقبل أيضا، موضحا أنه من الصعوبة بمكان الفصل بين الضفة وغزة، خاصة وأن هناك تصاعد لقوى حركة حماس في المنطقة، فضلا عن مشكلة أخرى ممثلة في مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية.

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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة, العالم العربي