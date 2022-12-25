https://sputnikarabic.ae/20221225/حزب-الله-حكومة-نتنياهو-تدرك-عجزها-عن-مواجهتنا-وعدم-قدرتها-على-تغيير-معادلة-الردع-1071592392.html

"حزب الله": حكومة نتنياهو تدرك عجزها عن مواجهتنا وعدم قدرتها على تغيير معادلة الردع

"حزب الله": حكومة نتنياهو تدرك عجزها عن مواجهتنا وعدم قدرتها على تغيير معادلة الردع

أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو "تدرك عجزها عن مواجهة حزب الله وعدم قدرتها على تغيير معادلة الردع... 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T20:08+0000

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وقال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، خلال احتفال تأبيني، إن "المقاومة تقدّمت في عام 2022 في تطوير قدراتها العسكرية عشر سنوات إلى الأمام"، لافتًا إلى أن "العدو الإسرائيلي العاجز عن المواجهة، يلجأ إلى ادّعاء إنجازات وهمية تعويضًا للفشل أمام حزب الله".وشدد قاووق على أن "الوقت الآن ليس وقتاً للتحدي والمواجهة، لأنهما يجران البلد إلى الفتنة، وهذه خطورة هذا المشروع"، مشيراً إلى أن "فريق التحدي والمواجهة جرّب وفشل على مدى عشر جلسات مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، فإلى متى التعنت والمكابرة والإصرار على رفض الحوار والتوافق".وأوضح أن "التحريض الداخلي هو صب للزيت على نار الفتنة التي لا تُبقي ولا ترحم، وهذا أخطر ما يهدد لبنان، وأما الأبشع، فأولئك الذين يستثمرون ويوظفون أوجاع اللبنانيين من سياسيين وإعلاميين وغيرهم، من أجل تحقيق مكاسب سياسية رخيصة ودنيئة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن "قواته ستبدأ مناورة عسكرية غدا الاثنين، في منطقة الفرقة الإقليمية الشرقية على الحدود اللبنانية"، مؤكدا أن هذه التدريبات، التي ستنتهي الأربعاء المقبل، سيتخللها حركة نشطة للقوات في منطقة إصبع الجليل وسيسمع انفجارات".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأربعاء الماضي، إسقاط طائرة مسيرة تسللت إلى أراضيه من داخل لبنان، متهما "حزب الله" اللبناني بإطلاقها.وفي21 ديسمبر/ كانون الأول 2021، قدّر مركز "ألما" للبحوث والتعليم بتقرير خاص أن "لدى حزب الله حاليا ما يقارب 2000 طائرة دون طيار"، مشيرًا إلى أنه "على مدى السنوات الخمس عشرة، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الطائرات دون طيار التابعة لحزب الله".وباتت إسرائيل تشعر بمزيد من القلق تجاه تنامي قدرة "حزب الله" على استخدام ذلك النوع من الطائرات، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية سابقة.

https://sputnikarabic.ae/20221225/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-تدريبات-عسكرية-على-الحدود-مع-لبنان-1071590224.html

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